Fenerbahçe'de orta saha kurgusu değişiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda on birini belirlemeye çalışıyor.

Alanya deplasmanında kalede yine Harun'a görev verecek olan Yanal'ın, savunmanın sağında Isla, solunda Hasan Ali'nin yokluğunda İsmail Köybaşı ile başlayacağı bildirildi.

Göbekte Skrtel-Serdar Aziz ikilisini bozmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adam, ön libero pozisyonunda Mehmet Topal'ın yanında Tolgay'ı oynatma konusunda kararsız.

Son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan ve Galatasaray derbisinde kaptırdığı toplarla tehlikelere sebep olan Tolgay'ın yerine Jailson ilk on birde başlayabilir.

Ofansif hattın sağında Moses'in yerine Dirar'ın görev yapması, solda ise Valbuena'nın oynaması bekleniyor.

Forvet arkasında cezalı Mehmet Ekici'nin yerine derbide performansı ile dikkat çeken Eljif Elmas'ın forma giymesi de garanti.

Sarı lacivertlilerde sarı kart cezalısı Soldado'nun yerine ise Ersun Yanal'ın Ayew'i görevlendirmesi bekleniyor.