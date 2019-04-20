AK Parti'den 'İstanbul' açıklaması: FETÖ de bu işin içinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün de bu işin içinde olduğundan emin olacağım belgeler elimde var." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Yavuz seçim sonuçlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Yavuz, "YSK, cumartesi ya da pazartesi belgeleri görüşmeye başlayacak bilgisi var. FETÖ'nün de bu işin içinde olduğundan emin olacağım belgeler elimde var. "dedi. Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:



"24 haziran'da kendilerini çok hazır görmediler"

YSK, cumartesi ya da pazartesi belgeleri görüşmeye başlayacak bilgisi var. YSK önce delillere bakacak. Eklere bakacak. 24 Haziran seçimlerinde ne kadar usulsüzlük yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar ancak bir vekilin oynamasına neden olabilirlerdi. 24 Haziran seçimlerinde çok hazır değillerdi. Bu işin beyni olanlar 24 Haziran'da kendilerini çok hazır görmediler. 20 bin oyun yer değiştirmesini sağlamak demek İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanı'nı bir partiden başka bir partiye geçirmek demekti.

20 yaşın altında sandık başkanı vardı. 18 yaşın altında milletvekili seçiliyor diyeceksiniz. Özellikle genç olanlara ve askeriyeden alınanlara, KHK ile ihraç edilenler, kamu görevlisi olmayanlar alınıp getirilip sandık başına yerleştiriliyor.

"FETÖ bu işin içinde"

FETÖ bu işin içinde. Beni FETÖ ile suçlayanlar arasında Fatih Portakal da vardı. 2012 yılında Sakarya'da stadyumda Türkçe Olimpiyatlarına gitmiştik, bizi sahneye davet etmişlerdi. Benim bir görüntüm vardı onu koymuş önce FETÖ'den ayrıldığını söylesin diyor. Birileri onlarla kol kola oluyor onları suçlamıyor bizi suçluyorlar. Ben ne zaman bu işin içinde FETÖ var dedim bana sosyal medyadan çullanmaya başladılar.

FETÖ'nün de bu işin içinde olduğundan emin olacağım belgeler elimde var. Bu işin içinde bir gruptan daha bahsetmek istiyorum. Oy ve Ötesi diye bir yapı vardı. Bu seçimde neden hiç sesleri çıkmadı? Merak ediyorum. Oy ve Ötesi her seçimde basbas bağırırken bu seçimde isimleri neden hiç duyulmadı? Soruyorum.

YSK dosyayı açar öyle şeyler görür ki... Bu bir günde de biter 30 günde de bitmeye bilir. 'Bu deliller benim için yeterli değil reddediyorum' da diyebilir. Bence denilmemesi gerek.

Veri tabanının kopyalanması

Yangından mal kaçırır gibi İmamoğlu hemen mazbatayı alıyor, göreve geliyor bir takım şeyler. Hukuka uygun şekilde nasıl araştırıyorsan araştır. Rastgele bir yönteme başvurulduğunu düşünüyorum. Ben belgelerle konuşuyorum. Kimler kim üzerinde ne yapmak istiyor veya o beyin dediğimiz seçimi organize eden beyin nasıl bir manipülasyona imza atmak istiyor.

"YSK seçimin iptaline karar verdiği gün mazbatanın da iptaline karar verecek"

Bu mazbatanın YSK'nın kararına kadar bekletilmesinin daha şık olacağını düşündüğümü ifade etmek istiyorum. YSK seçimin iptaline karar verdiği gün mazbatanın da iptaline karar verecek.

2 bin 308 kısıtlı var. Biz bunun üstüne 500 tane daha bulduk koyduk bunları da vereceğiz. 21 bin daha bu rakamaların dışında. Bu bir maddedir Yaklaşık 8-9 maddeden oluşan ileri sürdüğümüz tezlerimiz var. Buradakiler gerçekten oy kullanmaması gerekirken kullanmışlardır diyoruz. Artvin Yusufeli AK Parti kazanıyor, CHP itirazda bulunuyor, YSK kısıklıların oy kullandığını görüyor ve itirazı kabul ediyor. Ben diyorum ki nerede müracaat ettiysek kullandığı göründü. Kısıtlı, ölü, cezaevi seçmeni 40 bin civarında...

KHK'lılar nasıl sandık başkanı yapıldı?

Bakıyorsunuz İzmir gibi bir büyükşehirin belediye başkanı kanuna aykırı bir tavır sergiliyor. Kanun diyor ki bu şekilde ihraç edilenler kamu görevinde görevlendirilemez. Kamu görevi kamu hizmetinde bulunamaz diyor kanun. Yasa ne diyor... Kamu hizmetinden yasaklı olanlar.