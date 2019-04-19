HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Mansur Yavaş ilk önemli atamasını yaptı

Mansur Yavaş ilk önemli atamasını yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Sekreterlik görevi için Serdar İğdeler'in atamasını yaptı. İğdeler için onay yazısı bekleniyor.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine Serdar İğdeler atandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Serdar İğdeler'in getirildiği bildirildi.

İğdeler'in görev ataması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay yazısı beklendiği kaydedilirken, Genel Sekreter Yardımcılığı için de İçişleri Bakanlığından Mülkiye Başmüfettişi olan Teftiş Kurulu Eski Başkan Yardımcısı Cumhur Çilesiz'in talep edildiği ifade edildi.

Daha önce Refik Tuzcuoğlu'ndan boşalan koltuğa Giresun eski MHP Milletvekili Murat Özkan'ın atanacağı ileri sürülmüştü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den 'Rus uçaklarını engelleyin' çağrısı
ABD'den 'Rus uçaklarını engelleyin' çağrısı
Anadolu Efes sonunu getiremedi! Seride durum 1-1
Anadolu Efes sonunu getiremedi! Seride durum 1-1
Kasımpaşa ile Bursaspor yenişemedi
Kasımpaşa ile Bursaspor yenişemedi
Londra'daki işgal eylemine yüzlerce gözaltı
Londra'daki işgal eylemine yüzlerce gözaltı
Baba ve kızı 32 yıl sonra kavuştu
Baba ve kızı 32 yıl sonra kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de orta saha kurgusu değişiyor
Fenerbahçe'de orta saha kurgusu değişiyor
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
Tesbih namazı kaç rekat kandilde nasıl niyet edilerek saat kaçta kılınır?
Tesbih namazı kaç rekat kandilde nasıl niyet edilerek saat kaçta kılınır?
Edirnekapı’da metrobüs yolcuya çarptı
Edirnekapı’da metrobüs yolcuya çarptı
Berat Kandili namazı 2 ve 100 rekat nasıl kılınır okunacak duası?
Berat Kandili namazı 2 ve 100 rekat nasıl kılınır okunacak duası?
Erkenci Kuş 38. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 38. bölüm 2. fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu kandil duaları
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu kandil duaları
Yorumlar