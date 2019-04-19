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ABD'den 'Rus uçaklarını engelleyin' çağrısı

ABD'den 'Rus uçaklarını engelleyin' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'un tüm ülkelere Rus uçaklarının Venezüella'ya uçmasını engelleme çağrısı yaptığını açıkladı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koltuktan indirmek için girişimlerde bulunmaya devam eden ABD, Caracas yönetiminin en önemli destekçisi Rusya'nın bu ülkeye erişimini kesmeye çalışıyor.

​Twitter hesabından bir açıklama yapan Ortagus, "Rus uçaklarına Venezüella'daki eski acımasız yönetime tedarikte bulunmak için kendi havasahasını kullanma izni vermeyi reddettiği için Malta hükümetini alkışlıyoruz. Tüm ülkeleri Kremlin'in diktatör Maduro'ya desteğini durdurmak için Malta örneğini izlemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı

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