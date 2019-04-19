Savunma sanayisinde gurur veren rakam

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, ihracat artışına değinerek şöyle dedi:

"Savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı."