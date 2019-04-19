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İstanbul'da yakalanan casuslar tutuklandı

İstanbul'da yakalanan casuslar tutuklandı

Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklandı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ten gelen bilgiye göre gözaltına alınan istihbaratçılardan birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor. İstihbarat elemanlarının Pazartesi günü İstanbul’da yakalandıkları bildirildi.

Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, yakalananlardan birinin Ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olarak Türkiye'ye gelip gelmediğinin incelendiğini ifade etti.

Şüphelinin Kaşıkçı öldürüldükten birkaç gün sonra Türkiye'ye geldiği ifade edildi. Yetkili, gözaltına alınan 2 kişiden birini, hakkında sağlam deliller elde etmek için 6 ay süreyle izlediklerini ve Pazartesi günü 2 kişiyi de gözaltına aldıklarını ifade etti.

Yakalanan istihbaratçıların BAE istihbarat teşkilatı adına Türkiye'deki Arap vatandaşları hakkında casusluk yaptıklarını, sürgündeki Arap siyasetçiler ve öğrenciler hakkında istihbarat topladıklarını itiraf ettiler.

Mahkemeye sevk edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.     

Soruşturmayı yürüten savcılık, iki şüpheliyi "siyasi ve askeri casusluk" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.     

2 istihbaratçı akşam saatlerinde tutuklandı.

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