HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Dışişlerinden Macron'a SDG tepkisi

Dışişlerinden Macron'a SDG tepkisi

Dışişleri Bakanlığından, "Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde SDG heyetini kabul etmesini kınıyoruz." açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyetini kabul etmesini kınadı.

Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un PYD/YPG'nin sözde SDG heyetini kabul etmesine ilişkin Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde SDG heyetini kabul etmesini kınıyoruz. Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüs, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adımdır." ifadelerini kullandı. 

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan gündemlerin ilerletilmesine müsaade edilmemesinin önemini ve Türkiye'nin milli güvenliğini temin etmek için gerekli gördüğü önlemleri almaktan çekinmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Londra'daki işgal eylemine yüzlerce gözaltı
Londra'daki işgal eylemine yüzlerce gözaltı
İBB sosyal tesislerinde alkol satışı yapılacak mı?
İBB sosyal tesislerinde alkol satışı yapılacak mı?
Baba ve kızı 32 yıl sonra kavuştu
Baba ve kızı 32 yıl sonra kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
Edirnekapı’da metrobüs yolcuya çarptı
Edirnekapı’da metrobüs yolcuya çarptı
İstanbul'da yakalanan BAE'li 2 şüpheli casusluk suçundan tutuklandı
İstanbul'da yakalanan BAE'li 2 şüpheli casusluk suçundan tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
Eşini 'bakışlarından' şüphelendiği için öldürmüş!
Eşini 'bakışlarından' şüphelendiği için öldürmüş!
Tesbih namazı kaç rekat kandilde nasıl niyet edilerek saat kaçta kılınır?
Tesbih namazı kaç rekat kandilde nasıl niyet edilerek saat kaçta kılınır?
Berat Kandili namazı 2 ve 100 rekat nasıl kılınır okunacak duası?
Berat Kandili namazı 2 ve 100 rekat nasıl kılınır okunacak duası?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Adetliyken kandilde hangi tesbihler çekilir nasıl dua edilir ne yapılır?
Adetliyken kandilde hangi tesbihler çekilir nasıl dua edilir ne yapılır?
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?
Berat kandili duası bu gece okunacak dilek ve rızık duaları
Berat kandili duası bu gece okunacak dilek ve rızık duaları
Yorumlar