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Başak Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019 Pluto aşk alanında geriliyor

Elif Özbek elif.ozbek@cevapla.tv
Başak Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019 Pluto aşk alanında geriliyor

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 22- 28 Nisan haftasında Başak burcunu neler bekliyor? Bu hafta cumartesi günü hem ikili ilişkilerinizde hem de kariyer ve iş ile ilgili konularda dikkatli adımlar atmaya özen göstermelisiniz

Haftanız ev, aile, yuva ve bu alanlarda yapılması gereken heyecanlı, değişik konu ve olaylarla başlayacak sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Ay’ın, Jüpiter ile birleşimi, özellikle sizin keyifli ve mutlu bir gün geçirmenize neden olabilir.

Salı günü bir konuda bir aydınlanma devrede olacak. Aynı zamanda bir konunun farkına varabilirsiniz. Hayata farklı gözlerle bakabilirsiniz. Seyahat halindeyseniz, eğitim alanlarınızda, bulunduğunuz farklı ortamlarda hızlı, beklenmedik birtakım konu ve olaylar cereyan edebilir.

Hem çocuklarınızla ilgili konular, hem aşk hayatınızda hem de eğitimle ilgili programlarınızda neleri doğru yaptığınızı, bu alanlarda neler yaşadığınızı gözlemleyeceğiniz bir dönem başlıyor.

Bu hafta cumartesi günü hem ikili ilişkilerinizde hem de kariyer ve iş ile ilgili konularda dikkatli adımlar atmaya özen göstermelisiniz. Eşiniz ve onun ailesi ile ilgili konularda da biraz sıkıntı ve sorunlara açık olacaksınız. Güzel bir hafta diliyorum.

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