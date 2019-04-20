Boğa Burcu Parasal konulara dikkat Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı.22- 28 Nisan haftasında Boğ burcunu neler bekliyor? Parasal konularda dikkatli ve temkinli ilerlemek aklınızın bir köşesinde bulunmalı

Ortak parasal konular bu haftanın konusu ve para alacak verecek dengesi sizin için önemli sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Diğer taraftan maddi konularda seçeneklerinizi gözden geçirecek ve bir yerlerden tahsil etmeniz gereken paranız varsa bu hafta bu paranın elinize geçtiğini göreceksiniz.

Çarşamba günü Pluto sizin seyahat, eğitim. Yabancı insanlarla yapılacak işler ve hukuki alanlarınızda gerileyecek. Cumartesi günü bağışıklık sisteminiz düşük olabilir. Paraya dayalı önemli girişimleriniz ve arkadaşlarınızla aranızda bir para mevzusu varsa yanılgı ve aldanmalara dikkat etmelisiniz. Güzel bir hafta diliyorum.