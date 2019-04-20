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Özel hayat önemli İkizler Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Özel hayat önemli İkizler Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Bu hafta yalnız kalmayacaksınız. Diğer insanlarla yapacağınız iş birlikleri önem kazanacak.22- 28 Nisan haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı.

Özel hayatınızın detayları, ikili ilişkileriniz ve ortaklaşa atılacak adımlarla haftanız başlıyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Bu hafta yalnız kalmayacaksınız. Diğer insanlarla yapacağınız iş birlikleri önem kazanacak.

Salı günü beklenmedik olaylara açık olmanız gereken günlerden bir tanesi olacak. Bu konular iletişim alanlarınızı, yakın çevre konularınızı ya da yurt dışı seyahatlerinizi kapsayabilir.

Ani ve beklenmedik olana açık olmanız gereken bir dönem olacak. Ani uyanışlar yaşayabilirsiniz. Bir konunun özünü fark edebilirsiniz. Yaşayacağınız şok edici birtakım olaylar hayata daha farklı bakmanıza neden olabilir. Çarşamba günü Pluto sizin para alanlarınızda gerileyecek. Cumartesi günü göz önünde bulunacağınız yerlerde aldatıcı etkilere karşı dikkatli olmalısınız. Önemli birtakım adımlarda bulunacaksanız bugüne denk getirmemeye özen göstermelisiniz. Hatalı adımlar atmaya meyilli olacaksınız. Güzel bir hafta olsun.

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