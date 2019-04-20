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Yengeç Burcu Arkadaş ilişkilerine dikkat Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Elif Özbek elif.ozbek@cevapla.tv
Yengeç Burcu Arkadaş ilişkilerine dikkat Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

22- 28 Nisan haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı. Cumartesi gününde dikkat etmelisiniz. Tehlikeli yerlerde bulunmamaya özen gösterin.

Haftaya günlük iş hayatınızın düzeniyle başlıyorsunuz ama diğer taraftan bu konuları biraz abartmaya da meyilli olabilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Yemeye içmeye olan düşkünlüğünüz yüksek ve günlük işlerinizde hafif bir tembellik söz konusu olabilir.

Salı günü Güneş, Uranüs kavuşumu devrede olacak. Arkadaşlarınızın ve sosyal çevrenizin hayatında hızlı, beklenmedik gelişmeler devrede olacak. Arkadaş ilişkilerinizde ve bulunacağınız çevrelerde ani olaylara hazırlıklı olmanız gerekiyor.

Çarşamba günü Pluto geri gitmeye hazırlanıyor. Pluto ikili ilişkiler ve evlilik alanınızda gerileyecek. Bu alanlarda önemli değişim ve dönüşümler yaşadıysanız bunları hayatınıza nasıl geçirdiğinizi test edecek olaylarla karşılaşacaksınız. Cumartesi gününde dikkat etmelisiniz. Tehlikeli yerlerde bulunmamaya özen gösterin. Kendinizi yanıltıcı durumlar içinde bulabilirsiniz. Eğer bir seyahatte ya da farklı bir ortamdaysanız enerjinize dikkat etmelisiniz. Güzel bir hafta olsun.

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