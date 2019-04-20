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Hafta aşk ve keyif dolu Aslan Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Elif Özbek elif.ozbek@cevapla.tv
Hafta aşk ve keyif dolu Aslan Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

İş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerileyecek olan Pluto, bu alanları yeniden gözden geçirmeniz için size fırsat verecek. 22- 28 Nisan haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı.

Aşk ve keyif dolu konu ve olayların ön planda olduğu bir hafta başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Yaratıcı yönleriniz çok ön planda olacak. Eğitmenlikle ilgili konular, risk alınması gereken alanlarda bu hafta başında kafanıza göre davranma isteğiniz ve özgür adımlarınız devrede olacak. Salı günü göz önünde bulunacağınız ortamlarda ve toplum içindeki duruşunuzda ani ve beklenmedik birtakım olaylar devrede olabilir. 

Çarşamba günü Pluto gerilemeye başlayacak. İş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerileyecek olan Pluto, bu alanları yeniden gözden geçirmeniz için size fırsat verecek.

Ay sonunda da Satürn de bu alanlarınızda gerileyecek. Hafta sonu aldatıcı etkiler devrede olacak. Cumartesi günü arkadaşlarınızla ve sosyal çevre ortamlarınızda parasal konuşmalarda yanıltıcı etkilere karşı dikkatli olmakta fayda olacak. Kimseye borç vermeyin ve borç almayın sevgili Aslan’lar. Güzel bir hafta olsun.

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