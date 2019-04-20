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Hafta hızlı ve hareketli Koç Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Elif Özbek elif.ozbek@cevapla.tv
Hafta hızlı ve hareketli Koç Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Bu hafta değişik insanlarla bir araya gelebilir, farklı ortamlarda bulunabilirsiniz. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı.22- 28 Nisan haftasında Koç burcunu neler bekliyor?

Hızlı, hareketli ve aktif haftalardan bir tanesine giriş yapıyorsunuz. Bu hafta değişik insanlarla bir araya gelebilir, farklı ortamlarda bulunabilir ya da işinizle ilgili konularda koşuşturmalarınızın arttığını görebilirsiniz.

Diğer taraftan 23 Nisan itibariyle maddi konularda ani ve beklenmedik birtakım girişimlere ya da konuşmalara hazırlıklı olmanız gerekebilir. Çocuğunuz ve özel hayatınız için yapacağınız harcamaların bu dönemde yüksek olacağını söyleyebiliriz.

Hem sosyal çevreniz hem de özel hayatınızla ilgili önemli konuların birleştiğini görecek, hayatınızın biraz hızlı aktığını farkedeceksiniz. Çarşamba günü itibariyle Pluto gerilemeye başlayacak. Bu dönemde neyi nasıl yapmanız gerektiğini gayet iyi göreceksiniz.Hafta sonuna doğru enerjinizde düşüklükler görülebilir. Önemli girişimler için cumartesi dikkatli adımlar atmaya özen gösterin.Güzel bir hafta diliyorum.

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