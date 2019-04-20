Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' çıkışına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kızgın demiri soğutmak gerekir" sözlerini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "gerilimi yaratan kendisidir, sonlandıracak olan da kendisidir" dedi ve "Türkiye ittifakı" çıkışına "Milli konularda ittifak yapmalıyız" sözleriyle destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın da içinde olduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. İşte o görüşmeden öne çıkan başlıklar:

Milli konularda ittifak olmalı

Türkiye milli konularda ittifak yapmak zorundadır. İttifak arayışında olanlar yönetenlerdir, onların olması lazım. İttifakın önünü tıkayanlar kim onlardır. Bizler değiliz.

Erken seçim istemiyoruz

Erken seçim çağrısında bulunmuyoruz; öyle bir ortamın olduğunu da düşünmüyorum. Seçimlerden önce de erken seçimin doğru olmadığını toplumun bunaldığını ifade etmiştim.

Gerilimi azaltacak kendisi

Erdoğan gerilimsiz Türkiye istiyor. Bugüne kadar seçim öncesi de seçim sonrası da gerilimin olduğu Türkiye’yi doğru bulmadım. Gerilimi yaratan kendisidir, sonlandıracak olan da kendisidir. Ama Erdoğan’ın günü gününe dakikası dakikasına uymuyor. Olaylardan çok hızlı etkileniyor. Etkilendiği olaylarla da gerilimin dozunu yükseltiyor. Böyle bir alışkanlığı var.

Enkaz edebiyatı yapılmayacak

Belediye başkanı koltuğuna oturduğunda tabloyu önüne alacak. Ama biz başkanlarımıza, ‘enkaz devraldık’ edebiyatı yapmayın, dedik. Baştan ağlama mahvolduk atmosferini asla yaratmayacak.

S-400 bilgilendirmesi yapılmadı

Her şeyi ben bilirim anlayışı bunu ortadan kaldırdı. S-400 Türkiye güvenliği için gerekli ise alınacaktır. Hadi bizi bilgilendirmedin, gizli oturum ile Parlamento’yu bilgilendirirsin. Partileri dışlayan, ben bilirim ile yola çıkanlar bazen dünyada yalnızlaşıyorlar. Tehlikeli bir şey…

Mansur Yavaş'a heykel önerisi

Mansur Beye (Yavaş),Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Şinasi ve Rıfat Horozcu’nun fötr şapkalı meşhur fotoğrafını gösterdim ve bunun heykelinin yapılmasını önerdim. Melih Cevdet Anday da o fotoğrafa çok güzel bir şiir yazmıştır.” Yavaş da kabul etmiş ve heykelin yapımı için söz vermiş.

İmamoğlu’nun İstanbul Belediyesi’nin dijital alt yapısını kopyalatması

Böyle bir bilgi gelmedi. Ama hiçi denetlenmeyecek değil; haksızlık var ise usulsüzlük var ise işlem görmeyecek anlamına gelmiyor. Mesela eski belediye başkanına bir araç tahsis edilir ama üç tane beş tane ise bu olmaz. Biri kalsın diğerlerini iade edin denir. Başkan hukuk içinde yapılaması gerekeni yapacak, yapmazsa suç işler. Bunu yaparken kin ve öfke ile değil. Öyle bir anlayış doğru olmaz zaten. Yolsuzluğa tabii ki izin vermeyeceğiz. Ama denetim olacaksa uzmanı gelecek.

İstanbul seçimleri

Türkiye de hakimler var ise iptal edilmez… YSK’da da Yargıtay ve Danıştay’dan gelmiş hakimler var. Benzer konularda daha önce vermiş oldukları kararlar var. İptal edilmeyecek ki sokak hareketlensin. Arzu edenler olabilir. Hukukun kırıntısı kaldıysa iptal edilmezi.