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AK Parti'den kritik seçim kampı! 40 belediye mercek altına alınacak

AK Parti'den kritik seçim kampı! 40 belediye mercek altına alınacak

AK Parti, Ankara'da 31 Mart analizi için kampa girecek. AK Parti'nin HDP'den adlığı Ağrı, Şırnak ve Bitlis dahil 40 belediye de özel bir rapor haline getirilecek.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da 26-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği kampta 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları derinlemesine ele alınacak.

İl başkanlıkları ve partinin yetkili organları kamp için rapor hazırlamaya başladı. Bu raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve kampta raporlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

40 belediye özel rapor haline getirilecek

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde oyunu artırarak Şırnak, Ağrı ve Bitlis ve 37 ilçe ve belde belediyesini HDP'den alması özel bir rapor haline getirilecek ve Kızılcahamam kampında değerlendirilecek. Hazırlanan raporda bölgede oy artışı ve kazanılan belediyeler tek tek ifade edilecek.

Kayyumların çalışmalarının seçim sonuçlarına etkisi değerlendirilecek

Özellikle hendek terörü sonrasında başlatılan operasyonlar ve belediye başkanlarının yerine atanan kayyumların çalışmalarının seçim sonuçlarına etkisi değerlendirilecek. Kayyum olarak atandıktan sonra aday olan ve seçimi kazanan isimlerin gerçekleştirdikleri hizmetlerin özeti de bu rapor içerisinde bulunacak.

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