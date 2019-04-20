Mansur Yavaş, o haberlere ateş püskürdü!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Son günlerde sosyal medyada faaliyetlerimizle ilgili aslı olmayan haberler yayınlanmaktadır. Lütfen resmi hesaplardan açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz" açıklaması yaptı.
Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bankatik memurlarıyla ilgili iddiaları yalanladı.
Yavaş'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz"
Son günlerde sosyal medyada faaliyetlerimizle ilgili aslı olmayan haberler yayınlanmaktadır. Lütfen resmi hesaplardan açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz.
Ne olmuştu?
Sosyal medyada Yavaş'ın, 34 bin bankamatik memuru hakkında yasal işlemler başlattığı iddia edilmişti.
Mansur Yavaş'ın ilgili paylaşımı şöyle:
Kamuoyuna :— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 20 Nisan 2019
Son günlerde sosyal medyada faaliyetlerimizle ilgili aslı olmayan haberler yayınlanmaktadır. Lütfen resmi hesaplardan açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz.
Saygı ile duyururum. https://t.co/AK5GXpmfvD