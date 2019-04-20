Mansur Yavaş, o haberlere ateş püskürdü!

Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bankatik memurlarıyla ilgili iddiaları yalanladı.

Yavaş'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz"

Son günlerde sosyal medyada faaliyetlerimizle ilgili aslı olmayan haberler yayınlanmaktadır. Lütfen resmi hesaplardan açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz.

Ne olmuştu?

Mansur Yavaş'ın ilgili paylaşımı şöyle:

Kamuoyuna :

Son günlerde sosyal medyada faaliyetlerimizle ilgili aslı olmayan haberler yayınlanmaktadır. Lütfen resmi hesaplardan açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz.

Saygı ile duyururum. https://t.co/AK5GXpmfvD