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Melih Gökçek'ten tartışma yaratacak açıklamalar: Benim dönemimde değil

Melih Gökçek'ten tartışma yaratacak açıklamalar: Benim dönemimde değil

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, belediyedeki zararın kendi döneminde değil, Mustafa Tuna döneminde olduğunu öne sürdü. Gökçek'in iddiaları, sosyal medyada gündem oldu.

Gökçek, Yavaş'ın asıl amacının belediyelerden işçi çıkarmak olduğunu iddia etti.

"2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur"

Son dört yılına ait kar-zarar hesaplarına bakalım. Melih Gökçek dönemi: 2015'te 109 milyon, 2016'da 21 milyon, 2017'de 64 milyon kar. Mustafa Tuna dönemi: 2018'de 90 milyon zarar. 2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur.

Gökçek'in ilgili paylaşımları şöyle:

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