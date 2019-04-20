Melih Gökçek'ten tartışma yaratacak açıklamalar: Benim dönemimde değil

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, belediyedeki zararın kendi döneminde değil, Mustafa Tuna döneminde olduğunu öne sürdü. Gökçek'in iddiaları, sosyal medyada gündem oldu.

Gökçek, Yavaş'ın asıl amacının belediyelerden işçi çıkarmak olduğunu iddia etti.

"2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur"

Son dört yılına ait kar-zarar hesaplarına bakalım. Melih Gökçek dönemi: 2015'te 109 milyon, 2016'da 21 milyon, 2017'de 64 milyon kar. Mustafa Tuna dönemi: 2018'de 90 milyon zarar. 2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur.

Gökçek'in ilgili paylaşımları şöyle:

6️⃣NETİCE; KİMSE ŞİRKETLERİN ZARAR ETTİĞİNİ SÖYLEYEREK,

ŞİRKETLERİ KAPATAMAZ.. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Nisan 2019

5️⃣ŞİRKETLERİN KÂR ZARAR HESABI;



MELİH GÖKÇEK DÖNEMİ̇;

2015 YILI...109 MİLYON KÂR,

2016 YILI...21 MİLYON KÂR,

2017 YILI...64 MİLYON KÂR,



MUSTAFA TUNA DÖNEMİ̇;

2018 YILI...90 MİLYON ZARAR...



2018 DÖNEMİ̇ ZARARI TUNA YÖNETİMİ ZAAFI NEDENİYLE OLUŞMUŞTUR.➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Nisan 2019

4️⃣BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN ZARAR ETTİĞİ İÇİN KAPATILDIĞINI SÖYLEMEK HALKI ALDATMAKTAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR.

ŞİRKETLERİN BİR KISMI ZARAR EDERKEN BİR KISMI KÂR ETMEKTEDİR.

BİR DEĞERLENDİRME YAPMAK İÇİN ŞİRKETLERİN SON DÖRT YILINA AİT KÂR ZARAR HESAPLARINA BAKALIM➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Nisan 2019

3️⃣FİLEN VE YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL,

ÇÜNKÜ BELEDİYEDE 22.500 ŞİRKET PERSONELİNİN

1/10'NUNA YETECEK KADAR BİLE KADRO YOKTUR.



MADDİ OLARAK MÜMKÜN DEĞİL, İŞÇİLERİN TAZMİNATI EN AZ ESKİ PARAYLA 2 KATRİLYON TUTAR.. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Nisan 2019

2️⃣SN MANSUR YAVAŞ TEPKİLERİ AZALTMAK İÇİN "Şirketleri kapatacağım, ama işçileri atmayacağım, belediyeye alacağım" DEMEKTEDİR.

BU FİİLEN HEM YASAL OLARAK, HEMDE MADDİ OLARAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Nisan 2019