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FETÖ operasyonu! 9 ilde aynı anda harekete geçtiler

FETÖ operasyonu! 9 ilde aynı anda harekete geçtiler

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mütevelli, sohbet imamı ve talebe mesullerinden sorumlu olduğu belirlenen 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen salı günü Adıyaman, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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