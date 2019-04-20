Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi! İşte müthiş 100'üncü yıl logosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılacak logoyu belirledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan yola çıkarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşmasıyla başlayan istiklal mücadelesinin mihenk taşlarından birisi olan 19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek gençlik, kültür ve spor etkinliklerini himayelerine alan ve 21 Şubat 2019’da yayımlanan genelgeyle etkinliklerin çerçevesini belirleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinliklerde kullanılacak logoyu belirledi.

Kutlamalara özel olarak hazırlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinliklerinde kullanılacak logo ve logo kurumsal kimliği, kutlamalara özel olarak hazırlanan "www.yuzuncuyil.gov.tr" web sitesinde yayınlandı.

Tüm resmi yazışmalarda kullanılacak

Belirlenen 100. yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak.