Devlet Bahçeli'den kritik "İmamoğlu'na mazbata" çıkışı: Görevine şimdilik başlamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasıyla ile ilgili "Süreç bitmemiştir. Şimdi söz sırası YSK'dadır" diyerek "Görevine şimdilik başlamıştır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İki gün sürecek toplantı öncesi yaptığı konuşmasında "Belediye, haksız kazanç kapısı, partizanlık, yağcılık yeri değildir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Topyekun 235 belediye başkanlığını kazanmamız tesadüf değil tarihi bir başarıdır" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz"

-Münakaşadan ziyade müzakerenin güçlenmesi yerel yönetimlerle birlikte oluşmaktadır. Kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz.

"Belediye, haksız kazanç kapısı değildir"

-Hukukun çizgisinden savrulmayacağız, çalışmaktan gocunmayacağız, üretmekten yorulmayacağız. Mesai saatlerine sıkışıp kalmayacağız, bahane değil iş üreteceğiz. Belediye, haksız kazanç kapısı, partizanlık, yağcılık yeri değildir. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP'ye çok değerli bir destek vermiştir. MHP müstesna bir başarıya imza atmıştır. İnandık, ihanete birlikte direndik.

"235 belediye başkanlığını kazanmamız tesadüf değil"

-Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik. Topyekun 235 belediye başkanlığını kazanmamız tesadüf değil tarihi bir başarıdır.Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifakı'nın yönetimine geçmiştir. Belediye sayısını oransal düzeyde en çok artıran MHP'dir.

"İtibarsız sözleri yok hükmünde"

-Türkiye muhaliflerinin itibarsız sözleri yok hükmündedir. Cumurbaşkanlığı hükümet sistemi güçlü bir şekilde tescillenmiştir. 31 Mart'ta sağduyunun birlikteliği açık ara öne geçmiştir. MHP yarım asırdır siyasetin, zorlu etap ve kulvarlarını aşmasını bilmiştir.

"Türkiye'yi yöneten parti bellidir"

-Mesela FETÖ'nun Fehmi'si, Pensilvanya'nın korusu alanen husumet aşılamaya çalışmaktadır. Öteden beri kronik MHP düşmanı olan bu zat anlaşılan 15 Temmuz'un rövanşını almak için kuyruğa girenler arasına adını çoktan yazdırmıştır. Bu şahsın halen elini kolunu sallayarak geziyor olması hayret verici bir garabettir. Türkiye'yi yöneten parti bellidir, görevinin başındadır. MHP ise denge ve denetleme konusunda sorumluluk üstlenmiştir. Bu çürük yumurta ne haklı yazıp çizmekte bunları söylemektedir.

"Sokaklar karıştırılmak istenmekte"

-Bizim ittifakımız konjonktürel, çıkar ve pazarlığa dayalı değildir. Küresel güçler açıkça Türkiye'nin çevresini kuşatmıştır. FETÖ'cüler İBB seçimi üzerinden ganimet avcılığına savunmuştur. Sokaklar karıştırılmak, kaos dinamikleri harekete geçirilmek istenmektedir. Ekrem İmamoğlu, terörist Demirtaş'a methiyeler düzmektedir.

"Görevine şimdilik başlamıştır"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'tan 17 gün sonra yani 17 Nisan'da mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı altyapısını kopyalama teşebbüsüne kadar, mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü ihtilal süreci de çalışmaktadır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul'daki seçimlere derin ve delilli usulsüzlükler hakimdir.

"Şimdi söz sırası YSK'dadır"

Büyükçekmece ve Maltepe'de gün yüze çıkan vahim iddialar, yenilir yutulur türden değildir. En doğru ve makul kararı YSK verecektir. Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi, maşeri vicdanı rahatlatacaktır. 17 gün boyunca mazbata ile yatan, mazbata ile kalkan, toplumu kutuplaştıran, siyasi tartışmaları stadyumlara kadar taşıyan Sayın İmamoğlu ve partisi, büyük bir yanlışın faili olmuşlardır. Mazbata almakla iş bitmemiştir, süreç sonlanmamıştır. Şimdi söz sırası YSK'dadır.