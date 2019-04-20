HABER /  GALATASARAY
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Fatih Terim'i rahatlatan haber Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Fatih Terim'i rahatlatan haber Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Feghouli’nin oynayabilecek hale gelmesi Fatih Terim'i sevindirdi. İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i.

Galatasaray, Süper Lig'de 28. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde, 56 puanla ikinci sırada bitirirken, 36 puana sahip Kayseri ekibi ise averajla 11. sırada tamamladı. Öte yandan Galatasaray'da kart cezalıları Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, müsabakada görev yapamayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak olan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

FEGHOULİ YETİŞTİ!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Fenerbahçe derbisinin ardından sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sofiane Feghouli’nin dün takımla birlikte çalışması teknik heyeti sevindirdi. 

Henry Onyekuru’nun da cezalı olduğu Kayseri maçında iki hücum kanadını birden kaybetmek istemeyen teknik direktör Fatih Terim, hafta başında sağlık heyetine ‘Feghouli’yi yetiştirin’ talimatı vermişti. 

Kendisi için hazırlanan özel programa harfiyen uyan Cezayirli oyuncu, tedaviye kısa sürede cevap verdi. Derbide kendilerini uğurlayan taraftarlara ‘Hepsi Suriyeli’ diyen ve özür dilese de büyük tepki çeken Sinan Gümüş’ün Kayseri maçında oynaması halinde tribünlerden yine tepki seslerinin yükseleceğini bilen Terim, alternatif düşünüyordu. 

Ancak Feghouli’nin oynayabilecek hale gelmesi deneyimli çalıştırıcıya derin bir ‘Oh’ çektirdi. İmparator’un sol kanatta ise, Onyekuru’nun yerine Emre Akbaba’ya görev vermesi bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i:

Fernando Muslera  
Mariano
Ryan Donk
Marcao
Martin Linnes
Fernando
Badou Ndiaye
Younes Belhanda
Sofiane Feghouli
Emre Akbaba
Mbaye Diagne

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
"Sessiz kaldıkça çoğalıyorlar" deyip kendisini taciz eden patronundan şikayetçi oldu
"Sessiz kaldıkça çoğalıyorlar" deyip kendisini taciz eden patronundan şikayetçi oldu
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar!
Ümraniye'de Afganistanlılar Afganistanlıları gasp etti
Ümraniye'de Afganistanlılar Afganistanlıları gasp etti
FETÖ operasyonu! 9 ilde aynı anda harekete geçtiler
FETÖ operasyonu! 9 ilde aynı anda harekete geçtiler
Melih Gökçek'ten tartışma yaratacak açıklamalar: Benim dönemimde değil
Melih Gökçek'ten tartışma yaratacak açıklamalar: Benim dönemimde değil
Hulusi Akar Yunanistan'ı uyardı: Son verilmeli
Hulusi Akar Yunanistan'ı uyardı: Son verilmeli
ÖNCEKİ HABERLER
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
23 Nisan liselere tatil mi 2019 resmi tatil açıklaması
23 Nisan liselere tatil mi 2019 resmi tatil açıklaması
22 Nisan okullar öğleden sonra tatil mi MEB bilgisi
22 Nisan okullar öğleden sonra tatil mi MEB bilgisi
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman yatar?
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman yatar?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Yorumlar