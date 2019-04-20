Fatih Terim'i rahatlatan haber Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Feghouli’nin oynayabilecek hale gelmesi Fatih Terim'i sevindirdi. İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i.

Galatasaray, Süper Lig'de 28. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde, 56 puanla ikinci sırada bitirirken, 36 puana sahip Kayseri ekibi ise averajla 11. sırada tamamladı. Öte yandan Galatasaray'da kart cezalıları Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, müsabakada görev yapamayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak olan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

FEGHOULİ YETİŞTİ!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Fenerbahçe derbisinin ardından sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sofiane Feghouli’nin dün takımla birlikte çalışması teknik heyeti sevindirdi.

Henry Onyekuru’nun da cezalı olduğu Kayseri maçında iki hücum kanadını birden kaybetmek istemeyen teknik direktör Fatih Terim, hafta başında sağlık heyetine ‘Feghouli’yi yetiştirin’ talimatı vermişti.

Kendisi için hazırlanan özel programa harfiyen uyan Cezayirli oyuncu, tedaviye kısa sürede cevap verdi. Derbide kendilerini uğurlayan taraftarlara ‘Hepsi Suriyeli’ diyen ve özür dilese de büyük tepki çeken Sinan Gümüş’ün Kayseri maçında oynaması halinde tribünlerden yine tepki seslerinin yükseleceğini bilen Terim, alternatif düşünüyordu.

Ancak Feghouli’nin oynayabilecek hale gelmesi deneyimli çalıştırıcıya derin bir ‘Oh’ çektirdi. İmparator’un sol kanatta ise, Onyekuru’nun yerine Emre Akbaba’ya görev vermesi bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i:

Fernando Muslera

Mariano

Ryan Donk

Marcao

Martin Linnes

Fernando

Badou Ndiaye

Younes Belhanda

Sofiane Feghouli

Emre Akbaba

Mbaye Diagne