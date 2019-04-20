Notre Dame'ın çatısında yaşayan 200 bin arı yangından sağ kurtulmuş!

Notre Dame Katedrali'nin çatısında yaşayan 200 bin arının büyük yangından sağ kurtuldukları ortaya çıktı.

Arılar, 2013'te başlatılan bir proje kapsamında katedralin çatısında yetiştirilmeye başlanmıştı.

Arı kovanları yangında zarar görmedi

Paris'teki arı nüfusunu artırmak amacıyla 2013'te başlatılan proje kapsamında katedralin çatısında beslenen arılara bakıcılık yapan Nicolas Geant, yangında öldüğü sanılan arıların durumlarının iyi olduğunu söyledi. Geant, arı kovanlarının yangında hiçbir zarar görmediğini belirtti.

Öldürmedi sadece sersemletti

Associated Press'e konuşan Geant, kovanların yanmasından endişe ettiğini ancak dumanın arıları etkilemediğini ifade etti. Karbondioksitin arıları öldürmediğini, sadece sersemlettiğini söyleyen arı bakıcısı, Avrupa arılarının tehlike hissettiklerinde kendilerini tıka basa balla doldurduklarını ve Kraliçe Arı'yı korumak için kovanda kaldıklarını belirtti.