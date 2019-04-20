Temel Karamollaoğlu'nun seçim hesabı şaşırttı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirirken son seçimde, partisinin 1973 seçimlerinden fazla oy aldığını söyledi. Yüzde 3'ün üzerinde oy aldıklarını belirten Karamollaoğlu, 1973'te oyların yüzde 11'ini aldıklarını söylemedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "Seçim Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Saadet Partisi olarak zorlu bir seçim sürecinden geçtiklerini söyledi.

Teşkilatının yerel seçim çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Genel seçimlerde de bir heyecan doğmuştu. Ama bu seçimlerde biz her seçim bölgesinde, 1389 bölgenin tamamında seçimi kazanmak için çalıştık. Biz gayret gösterirsek, üzerimize düşeni yaparsak ve insanlarımızı ikna edersek bu seçimden galip çıkarız inancıyla çalıştık." diye konuştu.

"Bugün o oydan daha fazla oy aldık"

Partisinin 21 belediye başkanlığı kazandığını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri toplandığı zaman ortaya çıkan tablo, biz yüzde 3'ün üzerinde oy aldık. 1 milyon 300 küsür bin. 1973 seçimlerinde parti olarak milli görüş saflarında seçime girenler, Milli Selamet Partisi'nin o seçimde 1 milyon 268 bin oy almıştık. Bugün o oydan daha fazla oy aldık."

1973 seçimlerinde Milli Görüş'ü MSP temsil ediyordu

2019 seçimleri

Erdoğan'ın "dönem kızgın demiri soğutma dönemidir" sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir" sözlerini değerlendiren Karamollaoğlu, "Biz elbette demiri soğutalım, elbette birbirimizi kucaklayalım. Yıllardır bunu söyledik. Ama bu, bizim açtığımız çığıra sizin cevap vermenizle mümkün olur." dedi.