HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Fuat Oktay'dan e-devlet aboneliği açıklaması 1 Mart'tan bu yana

Fuat Oktay'dan e-devlet aboneliği açıklaması 1 Mart'tan bu yana

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "1 Mart'tan bu yana e-Devlet üzerinden 1 milyon 264 bin 403 elektrik ve doğal gaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi gerçekleştirildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla düzenlenen, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etti. 

Toplantıda, Dijital Türkiye Versiyon 1.0'da gelinen son durum, kurumların e-Devlet’e entegre ettikleri hizmetler ve sunulan hizmetlerde fiziksel olarak istenen belgelerin kaldırılmasında gelinen aşama ve siber güvenlik konusu ele alındı. 

Toplantıda geçen dönemde e-Devlet'e entegre edilen hizmetlerin kullanım oranları ve elde edilen kazanımlar da değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, mart ayında elektrik, doğal gaz abonelik işlemleri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu hizmetlerini e-Devlet üzerinden vermeye başladıklarını anımsattı. Oktay, şunları belirtti: 

"1 Mart'tan bu yana e-Devlet üzerinden 1 milyon 264 bin 403 elektrik, doğal gaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi gerçekleştirildi. 813 bin 334 adet elektrik abonelik, fesih ve sorgulama işlemi yapılmış. 451 bin 69 doğal gaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmiş. Daha önce en az 1 gün süren bu işlemleri artık 5 dakikaya kadar indirdik. Zamandan çok önemli tasarruf sağlandı."

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Raporu'nu 15 Mart'ta hizmete aldıklarını anımsatan Oktay, daha önce ücretli olan bu hizmetin ayda bir defalık ücretsiz vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Geride kalan süreçte Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu'nun 928 bin 855 kişi tarafından alındığını anlatan Oktay, "Aynı hizmet kapsamında verilen Çek Raporu Başvuru sayısı da 7 bin 107 olarak gerçekleşti. TBB Risk Merkezi raporunun e-Devlet öncesi vatandaşa maliyeti 8 lira idi. TBB Risk Merkezi Raporu’nun e-Devlet üzerinden ücretsiz temin edilmesi ile hizmetten faydalanan vatandaş toplamda 7 milyon 430 bin 840 lira tasarruf etti." diye konuştu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye ve ABD'den ortak çalışma grubu hamlesi
Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye ve ABD'den ortak çalışma grubu hamlesi
Notre Dame'ın çatısında yaşayan 200 bin arı yangından sağ kurtulmuş!
Notre Dame'ın çatısında yaşayan 200 bin arı yangından sağ kurtulmuş!
CHP'den "Çocuk emeği sömürüsü" raporu! İnanılmaz tespitler
CHP'den "Çocuk emeği sömürüsü" raporu! İnanılmaz tespitler
Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi! İşte müthiş 100'üncü yıl logosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi! İşte müthiş 100'üncü yıl logosu
Fatih Terim'i rahatlatan haber Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu
Fatih Terim'i rahatlatan haber Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu
"Sessiz kaldıkça çoğalıyorlar" deyip kendisini taciz eden patronundan şikayetçi oldu
"Sessiz kaldıkça çoğalıyorlar" deyip kendisini taciz eden patronundan şikayetçi oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Ramazan orucu ne zaman 2019 diyanet imsakiye
Ramazan orucu ne zaman 2019 diyanet imsakiye
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Söz 79. bölüm fragmanı
Söz 79. bölüm fragmanı
Yorumlar