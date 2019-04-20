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Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye ve ABD'den ortak çalışma grubu hamlesi

Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye ve ABD'den ortak çalışma grubu hamlesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ortak çalışma grubu kuruyoruz" açıklaması yaptı.

Pekcan, ABD temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Jared Kushner ile yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini, Türkiye-ABD İş Konseyive Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı'nda da Türk- Amerikan iş adamları ile bir araya geldiklerini anlattı.

Türkiye ve ABD'nin müttefik ve dost ülkeler olduğuna işaret eden Pekcan, iki ülkenin aynı zamanda büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortakları olduğunu dile getirdi.

Ticaret hacminin 75 milyar dolara yükseltilmesi hedefi

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20,7 milyar dolarolduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede kararlaştırılan ticaret hacminin 75 milyar dolara yükseltilmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızıhızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Teknik çalışma grubu kuruyoruz"

Pekcan sözlerini şöyle sürdürdü: ABD Ticaret Bakanı Ross ile ticarete konu ürünlerin çeşitlendirilmesi, mevcut potansiyelin daha iyi kullanılması hususlarında ortakçalışma yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki ticarethacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ortak teknik çalışma grubu kuruyoruz" diye konuştu.

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