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İsmail Küçükkaya'dan Erkan Tan'a selam! Ver mehteri

İsmail Küçükkaya'dan Erkan Tan'a selam! Ver mehteri

Ünlü sunucu İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan'a selam göndererek programında mehter çaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçen hafta Atatürk'ün kabrini ziyaret ettiğinde Anıtkabir defterini İBB Başkanı sıfatıyla imzalaması çok konuşulmuştu. A Haber sunucusu Erkan Tan Ekrem İmamoğlu için "Oğlum" ifadesini kullanıp "Ver mehteri" demişti.

"Mehter verelim dedim" diyerek selam gönderdi

İsmail Küçükkaya, Çalar Saat'te haber kapanışı yaparken "Mehter verelim dedim. Erkan Tan'ı sevgiyle analım buradan. Bütün müzikler bizim, tarih bizim, coğrafya bizim. Osmanlı bizim. Cumhuriyet bizim. Ver mehteri" sözleriyle Erkan Tan'a selam gönderdi.

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