Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir arada! Seçimleri masaya yatıracak

Cumhurbaşkan Erdoğan, yerel seçimleri masaya yatırmak üzere kurmaylarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüşmesi bekleniyor.

Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki de geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve İstanbul'un bazı ilçelerinin belediye başkanlarının AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geldiği görüldü.

Seçim sonuçlarını değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kurmayları ile yapacağı toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.