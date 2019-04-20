HABER /  AK PARTİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir arada! Seçimleri masaya yatıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir arada! Seçimleri masaya yatıracak

Cumhurbaşkan Erdoğan, yerel seçimleri masaya yatırmak üzere kurmaylarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüşmesi bekleniyor.

Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki de geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve İstanbul'un bazı ilçelerinin belediye başkanlarının AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geldiği görüldü.

Seçim sonuçlarını değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kurmayları ile yapacağı toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
4 yaşındaki Furkan 20 dakika içinde kayıplara karıştı
4 yaşındaki Furkan 20 dakika içinde kayıplara karıştı
Mansur Yavaş'tan bomba değişiklik! Başkent'in kapak sayfasına bakın kimi koydurttu
Mansur Yavaş'tan bomba değişiklik! Başkent'in kapak sayfasına bakın kimi koydurttu
Temel Karamollaoğlu'nun seçim hesabı şaşırttı
Temel Karamollaoğlu'nun seçim hesabı şaşırttı
İsmail Küçükkaya'dan Erkan Tan'a selam! Ver mehteri
İsmail Küçükkaya'dan Erkan Tan'a selam! Ver mehteri
Fuat Oktay'dan e-devlet aboneliği açıklaması 1 Mart'tan bu yana
Fuat Oktay'dan e-devlet aboneliği açıklaması 1 Mart'tan bu yana
Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye ve ABD'den ortak çalışma grubu hamlesi
Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye ve ABD'den ortak çalışma grubu hamlesi
ÖNCEKİ HABERLER
Pikniğe giden liselilerin otomobili takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Pikniğe giden liselilerin otomobili takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
FIBA'dan Türk hakemlere görev
FIBA'dan Türk hakemlere görev
23 Nisan liselere tatil mi 2019 resmi tatil açıklaması
23 Nisan liselere tatil mi 2019 resmi tatil açıklaması
Kayak pistleri yeniden açılabilir
Kayak pistleri yeniden açılabilir
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
22 Nisan okullar öğleden sonra tatil mi MEB bilgisi
22 Nisan okullar öğleden sonra tatil mi MEB bilgisi
Ekrem İmamoğlu çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir?
Ekrem İmamoğlu çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir?
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman yatar?
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman yatar?
Yorumlar 2 yorum