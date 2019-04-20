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FIBA'dan Türk hakemlere görev

FIBA'dan Türk hakemlere görev

FIBA, Türk basketbol hakemleri Kerem Baki ve Mehmet Karabilecen ile FIBA Hakem Eğitmeni ve Değerlendiricisi Dr. Rüştü Nuran'ı 19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda görevlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kerem Baki, Mehmet Karabilecen ile Rüştü Nuran, 20-28 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek organizasyonda görev alacak.

1986 doğumlu Kerem Baki, 2005'te hakemliğe başlarken, 2014 yılında da A klasmana yükselmişti. 1984 doğumlu olan Mehmet Karabilecen ise 2003'te hakemliğe başlamış ve 2011 yılında da A klasman hakemliğine çıkmıştı.

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