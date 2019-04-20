Çeyiz hesabı nedir açma şartları 2019 devlet katkısı ne kadar oldu

Düğün sezonun başlaması ile birlikte evlenecek çiftler çeyiz hesabı nedir, nasıl açılır ve devlet katkısı çeyiz hesabına ne kadar oldu sorusu merak konusu oldu. Çeyiz hesabına ilk ödemeler 17 Nisan'da başladı. 2019 yılında çeyiz hesabına devlet katısı arttı verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıktı.

Çeyiz hesabı nedir, nasıl açılır devlet katkısı ne kafdar oldu 2019 araştırmaları düğün sezonunun açılması ile hız kazandı. 2016 yılında başlatılan uygulamaya ilgi büyük. Çeyiz hesabı için ilk ödemeler 17 Nisan'da başladı. 2019 yılında çeyiz hesabına devlet katkısı ı yüzde 15'ten yüzde 22'ye çıktı. Verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıktı. Peki çeyiz hesabı açma şartları neler, geri ödemeler ne zaman?

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı uygulaması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Nisan 2016’da hayata geçirildi. Uygulamayla, yuva kurmak isteyen fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen gençlere devlet desteği sağlanıyor. “Çeyiz Hesabı” uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı. Buna göre, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı. İşte çeyiz hesabı başvuruları ile ilgili detaylar…

ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISI NE KADAR: Bakan Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

“- 3 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya;

– 4 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya;

– 5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılmıştır.”

Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ile yuva kurmayı düşünen gençleri tasarruf etmeye teşvik etmek ve biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

AYLIK ALT LİMİT 155 LİRA 26 KURUŞ: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2019 yılı için Çeyiz Hesabında katılımcıların yatıracağı aylık alt limitin 155 lira 26 kuruş, üst limitin ise bin 552 lira 65 kuruş olduğunu dile getirdi. Selçuk; üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırabileceğinin de altını çizdi.

15 BANKADA 22 BİN 344 KİŞİ ÇEYİZ HESABI AÇTI: Bakan Selçuk, 15 bankada 22 bin 344 katılımcının Çeyiz Hesabı açtığını söyledi ve Çeyiz Hesabı açanların evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerektiğine de işaret etti. Selçuk, kişilerin 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde Devlet Katkısı ödemelerini alabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, “18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.” hatırlatmasında da bulundu.

ÇEYİZ HESABI NASIL ALINIR: Hesap sahibinin, devlet katkısına hak kazanması için 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapması ve evlenmeden önce asgari 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme gerçekleştirmesi gerekecek. Evlenen çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanabilecek. Bu şekilde evlenecek çiftler toplamda 18 bin lira destek alabilecek. Hesapta biriken para işletilecek yani faiz gibi geliri de olabilecek.

ÇEYİZ HESABINA KİMLER BAŞVURABİLİR: Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir. Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.