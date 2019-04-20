CHP'li Torun, "6 ayda bir" yapacağız deyip belediye başkanları ile ilgili bombayı patlattı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "6 ayda bir belediye başkanlarının performansları değerlendirilecek" açıklaması yaptı.

CHP'li Seyit Torun, yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 11'i büyükşehir, 10'u il olmak üzere 263 belediye başkanlığı kazanan CHP'nin 6 aylık periyotlarla belediye başkanlarının performanslarını değerlendireceğini söyledi.

"Süreci takip edeceğiz"

CHP'nin bundan sonraki yol haritasını anlatan Torun, "Yeni seçilen belediye başkanlarımız bir mevcut durum değerlendirmesi yapsın, biz de toplantılarla bu süreci takip edeceğiz" diyerek tüm belediye başkanlarının çalışmalarını yakından takip edeceklerini söyledi.

"Sonucu kendileriyle de paylaşacağız"

Torun, "Mutlaka 6 aylık süreçlerde belediye başkanlarımızın performanslarını değerlendireceğiz, sonucu kendileriyle de paylaşacağız" diye konuştu.

"Sorunların çözümüne odaklanacağız"

Torun sözlerine şöyle devam etti: Artık vatandaşlarımızın bize gösterdiği teveccühe layık olabilmek için biz de bütün gücümüzle sorunların çözümüne odaklanacağız. Vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Artık bu anlamda dönem, hizmet dönemidir" diye konuştu.