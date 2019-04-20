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MİT, BAE'li iki ajanı takip ediyordu! İstanbul'da ne aradıkları ortaya çıktı

MİT, BAE'li iki ajanı takip ediyordu! İstanbul'da ne aradıkları ortaya çıktı

İSTANBUL'da gözaltına alınan iki BAE istihbarat yetkilisi, casusluk suçundan tutuklandı. İki istihbaratçının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile "ilgisi olup olmadığı" araştırılıyor. Söz konusu istihbaratçılardan biri 6 aydır, diğeri de 1 aydır MİT'in takibindeydiler.

İki Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat yetkilisi S.S ve yardımcısı Z.H. geçtiğimiz pazartesi günü MİT Başkanlığı ve İstanbul polisinin ortak operasyonuyla Beşiktaş'ta gözaltına alındı. S.S'nin Ekim 2018'de Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Yaklaşık 5 ay boyunca yalnız çalışan S.S'ye son 1 aydır Z.H destek veriyordu.

Amaçları neydi?

Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre, iki isim Türkiye'deki yabancı şahıslar, özellikle de Arap ülkesi vatandaşı olanlarla irtibata geçti. Ayrıca casusların amacı Türkiye karşıtı bir yapı oluşturmak, Türkiye'de yabancı arap uyruklu şahıslar hakkında bilgi toplamaktı.. 

Özel şifrelenen bilgisayara el konuldu

Ayrıca Türk yetkililer, iki casusun Arap vatandaşlarından para karşılığında bilgi derleyip, kayıt altına aldıklarını da tespit etti. Gözaltına alınan 2 casus, emniyette götürüldü. Kaldıkları evde ve otelde arama yapıldı. 

Özel yazışmalar için evde gizli tutulan ve özel şifrelenen bir bilgisayara da el konuldu.

"Türkiye'de çalışma yapmaya geldik"

İki isim, emniyetteki ifadelerinde kendilerinin Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı elemanı olduğunu itiraf ederek "Türkiye'de çalışma yapmak için geldik" açıklaması yaptılar.

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