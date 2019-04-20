İmamoğlu'nun 1 Mayıs'ta! İşte biber gazı yediği o görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2013 yılındaki 1 Mayıs eyleminde, biber gazı yediği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, İmamoğlu'nun CHP Beylikdüzü teşkilatı ile yürüdüğü ve yürüyüş esnasında polisin müdahalesiyle karşılaştığı görülüyor.

2013 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan İmamoğlu, 1 yıl sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu.

"Emperyalizme köle olmayacağız" pankartının önünde

Görüntülerde, İmamoğlu'nun 1 Mayıs'ta Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmak isteyen gruplar arasında yer alan CHP Beylikdüzü teşkilatının en önünde yürüdüğü görülüyor. İmamoğlu'nun "Emperyalizme köle olmayacağız" pankartının önünde yer alması ve sloganlara eşlik etmesi dikkat çekti.

Sakince uzaklaşıyor