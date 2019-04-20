Jetler havalandı! En az 20 PKK'lı terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, PKK'ya önelik hava harekâtı düzenlendiği ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar en az 20 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zap kampına sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanlığı, sözde Zap kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi Üs Bölgesinde çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu ve 6 askerin de yaralandığı belirtildi.

"Silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmadı"

Yapılan açıklamada "Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır” denildi.