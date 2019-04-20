Düğün pastası görenleri hayrete düşürdü!

Bu düğün pastasında romantiklikten eser yok. Gelin ve damadın düğün pastası seçimi, misafirleri şaşırttı.

Amerika'da düğüne katılan bir misafir Facebook sayfasından gelin ve damadın düğün pastasının fotoğrafını paylaştı. Paylaşım gerçekleşir gerçekleşmez yorum yağmuruna tutulan fotoğraftaki pasta tam anlamıyla 'Ölüm bizi ayırana kadar' sözünden ilham alınarak yapılmış.

Kendi kafalarını kesik ve kanlı bir şekilde düğün pastası yaptıran gelin ve damat bu fotoğraf yüzünden Facebook'ta adeta linç yedi.

Kendilerince komik buldukları bu tasarım çoğu kişi tarafından 'iğrenç' olarak yorumlanırken pastanın tasarımcısının Teksas'ta hizmet veren Sideserf Kek Stüdyosu olduğu öğrenildi. Meğer çift Cadılar Bayram'ından birkaç gün evlenmiş ve bu şekilde bir pastanın günün anlam ve önemine uygun olduğunu düşünmüş.