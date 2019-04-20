Maltepe mitingine İETT otobüsleri tahsis edilecek mi? İmamoğlu, tartışmaya nokta koydu!

Ekrem İmamoğlu, yarın Maltepe'de düzenlenecek olan 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması' ile ilgili konuşmasında İETT otobüslerini tahsis etmediklerini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da yarın çoluk çocuk buluşacağız. Bebeklerimizi bile davet ettik. Annelerine dedik ki, 'Bebeklerinizi alın gelin. Orada hep beraber konuşalım, önümüzdeki 5 yılı nasıl renklendireceğimizi anlatalım" ifadelerini kullandı.

"İETT otobüslerimizi tahsis etmedik"

Başkan İmamoğlu, "Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik, onu söyleyeyim. Buyursunlar gelsinler" dedi.

"Pozitif enerjimizi, dualarımızı birleştirelim"

İmamoğlu, "Orada hep beraber 5 yılın güzel geçmesi için iyi dileklerimizi, pozitif enerjimizi, dualarımızı birleştirelim" şeklinde konuştu.