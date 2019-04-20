Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı özet ve golleri

Süper Ligde 29. hafta maçında Trabzonspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavili ekip bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçı da kazanmış oldu.

Süper Ligde 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Evkur Yeni Malatyaspor'un golünü 22. dakikada Ömer Şişmanoğlu atarken, ev sahibi Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Nwakaeme ve 79. dakikada Rodallega kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor oyuncusu Mustafa Akbaş 70. ve 76. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 52 yaparak ligde üçüncülük için mücadelesini sürdürürken, Evkur Yeni Malatyaspor 38 puanda kaldı.

TRABZONSPOR: 2-1 :YENİ MALATYASPOR

90 + 4.dk: Taç çizgisi önünde Bülent Cevahir'e yaptığı faul sonrası Trabzonsporlu Pereira sarı kart gördü.

90 + 1.dk: KAÇTI! Trabzonspor çok etkili geldi. Sağ kanattan Pereira'nın nefis ortasına arka direkte bomboş kalan Ekuban gelişine vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

90.dk: Maçın sonuna tam 7 dakika ilave edildi.

85.dk: İNANILMAZ AN! Sosa'nın nefis pasıyla ceza alanında topu alan Rodallega karşı karşıya pozisyonda kaleciyi çalımlamak istedi. Ertaç'ın dokunduğu topa gerilerden gelen Ekuban çok sert vurdu, top adeta üst direkte patladı.

84.dk: Kısa süreli bir VAR incelemesinin ardından pozisyonda penaltı olmadığı tespit edildi.

83.dk: Abdülkadir'den pası alan Nwakaeme son çizgiye indi ve kale alanına doğru sert bir top kesti. Donald'a çarpan topu savunma uzaklaştırdı. Trabzonsporlular bu pozisyonda topun, Donald'ın eline çarptığını belirtip penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.

81.dk: Yeni Malatyaspor, öne geçtiği maçta önce 10 kişi kaldı hemen ardından da geriye düşüren golü yedi.

79.dk: GOL! Sol kanattan Nwakaeme'nin yaptığı müthiş ortaya arka direkte boş kalan Hugo Rodallega çok iyi yükseldi ve topu ters köşeden ağlara yolladı: 2-1

77.dk: Trabzonspor'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza alanı dışına açılan topa Abdülkadir Ömür sert vurdu, Ertaç yerden giden topu zorlanmadan kontrol etti.

76.dk: KIRMIZI KART! Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında hızla ilerlemek isteyen Abdülkadir Ömür'ü faulle durduran Mustafa Akbaş ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Yeni Malatyaspor 10 kişi...

73.dk: Yaklaşık 2 dakikalık inceleme sonrası pozisyonda herhangi bir ihlal tespit edilmedi. Oyun şimdi kaldığı yerden devam ediyor.

69.dk: ŞUT! Rodallega'nın pasına ceza alanı sol çaprazından Nwakaeme gelişine yerden ve sert vurdu, kaleci Ertaç köşede topun sahibi oldu.

67.dk: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı yerini Hugo Rodallega'ya bıraktı.

64.dk: SOSA'NIN ŞUTU! Ayağa paslar sonrası Abdülkadir'in bıraktığı topa uzaklardan Sosa gelişine çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

61.dk: Pereira'nın pasında topu bilerek eliyle kesen Filip Novak sarı kart gördü.

60.dk: Trabzonspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası Adem Büyük ceza alanına doğru kat etti ve yayın gerisinden şutunu çekti, top farklı şekilde üstten auta gitti.

57.dk: Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda topu kafasıyla engelleyen Murat Akça bu kez yerde kalan isim oldu. Oyun bir kez daha durdu.

55.dk: Bu arada az önce Ekuban'la çarpışan kaleci Ertaç bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

54.dk: AZ FARKLA! Kaleyi karşısına alan Aleksic uzak mesafeden çok sert ve düzgün vurdu, top kaleci Uğurcan'ın bakışları arasında direğin üzerinden auta çıktı.

51.dk: Sol kanattan gelişen Malatyaspor kontra atağında Bülent'in içeri çevirdiği topu Ömer'e gelmeden önce Trabzonspor savunması kesti.

50.dk: Yeni Malatyaspor ikinci yarının başından bu yana rakip yarı alana geçmekte zorlanıyor.

48.dk: Trabzonspor maçın ikinci yarısına da topun kontrolünü elinde tutarak başladı.

Trabzon'da ikinci yarı başladı!

İlk yarıda son düdük çaldı! Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.

45.dk: Bu arada ilk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44.dk: Hakemin düdüğünden sonra topa vuran Ömer Şişmanoğlu sarı kart gördü.

43.dk: Çalımlarla sol kanattan ceza alanına sokulan Nwakaeme'nin çaprazdan vuruşunda yerden giden top yandan dışarı çıktı.

42.dk: BİR ŞUT! Adem'den pası alan Donald yay üzerinden müthiş vurdu, kaleci Uğurcan topu aynı güzellikte bir müdahaleyle kornere çeldi.

41.dk: Pereira'nın ortasında savunmaya çarpıp kornere çıkan top nedeniyle kısa bir süre VAR incelemesi yapıldı ancak herhangi bir ihlal tespit edilmedi.

39.dk: TERS VURUŞ! Mustafa Akbaş'ın nefis derinlemesine pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Bülent Cevahir'in içeri çevirdiği topa ön direkteki Hüseyin ters bir dokunuş yaptı. Kaleci Uğurcan'ın bakışları arasında kaleye yönelen top direk dibinden kornere çıktı.

36.dk: Sağ kanattan ani gelişen Trabzonspor atağında içeri sokulan Ekuban çaprazdan vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

35.dk: Pereira'nın içeri doldurduğu topa sol çaprazdan, dar açıdan Donald gelişine voleyi vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

34.dk: Trabzonspor golün de verdiği özgüvenle tüm hatlarıyla rakip yarı alanda baskı kuruyor.

31.dk: GOL! Abdulkadir'den pası alan Nwakaeme soldan ceza alanına girdi, topu sağına çekti ve açıyı bulur bulmaz köşeye yerden sert vurdu, top kaleci Ertaç'ın kolunun altından ağlara gitti: 1-1

30.dk: Maçın üçte birlik dilimi Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle geçiliyor.

29.dk: Trabzonspor orta sahasındaki boşluklar dikkat çekiyor. Yeni Malatyaspor da bu boşlukları değerlendirerek rakip sahaya çok rahat geçiyor.

25.dk: DIŞARIDA! Yeni Malatyaspor'un golüne benzer bir atakta bu kez Trabzonsporlu Pereira sağ kanattan ortaladı, penaltı noktası üzerindeki Ekuban'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

23.dk: GOL! Kendi yarı sahasında topla hızlı çıkan Yeni Malatyaspor'da Pereira sağ taç çizgisi önünden ortaladı, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu iki Trabzonsporlunun arasından şık bir kafa vuruşu yaptı ve yerden seken top sağ alt köşeden ağlara gitti: 0-1



21.dk: ERTAÇ ÇIKARDI! Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ceza alanı sol çaprazında topu alan Nwakaeme önünü boşalttı ve sert vurdu, kaleci Ertaç golü önledi. Devamında Ekuban topa istediği dokunuşu yapamadı.

18.dk: DONALD VURDU! Bu kez Yeni Malatyaspor ayağa paslarla etkili çıktı. Sol çaprazda topu alan Donald uzaklardan kaleyi denedi, onun sert şutunda kaleci Uğurcan yattı ve topu aldı.

15.dk: SERT ŞUT! Abdülkadir'den pası alan Yusuf Yazıcı kaleye çok uzak bir mesafeden sert vurdu. Kaleci Ertaç üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti.

12.dk: Kendi yarı sahasında topu kapan Trabzonspor, Sosa'nın taşıdığı topta beş kişiyle kontra atağa çıktı. Rakip ceza sahasının önünde topu alan Ekuban'ın yerden şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

11.dk: Yeni Malatyaspor özellikle Adem Büyük'ün bulunduğu sol kanattan gelmeye çalışıyor ancak Trabzonspor savunması oldukça dikkatli.

10.dk: Golsüz geçen ilk 10 dakikada Trabzonspor 66, Yeni Malatyaspor 40 pas yaptı. İki takım da %80'in üzerinde pas isabetiyle oynadı.

9.dk: Yeni Malatyaspor bu bölümde rakibini geride karşılıyor. Trabzonspor tüm hatlarıyla yüklenmeye çalışıyor.

8.dk: Trabzonspor çok adamla etkili geldi. Nwakaeme'den pası alan Novak sol kanattan içeri girdi ve yerden bir orta yaptı. Malatyaspor savunması araya girerek topun kale alanı içindeki iki Trabzonsporluya geçmesine engel oldu.

5.dk: Bir kez daha topun kontrolünü sağlayan Trabzonspor ayağa paslarla oyun kurmaya çalışıyor.

4.dk: Malatyaspor şimdi rakibinin baskısını kırıp rakip yarı alana yerleşmeye çalışıyor.

3.dk: İlk düdükle birlikte kontrolü eline alan Trabzonspor ilk dakika itibariyle de çok net bir pozisyon üretti.

2.dk: NET FIRSAT KAÇTI! Rakip yarı alanda çok iyi paslaşan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Nwakaeme'den aldığı pasla sol kanattan içeri sokuldu ve bomboş durumda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çaprazdan vuruşunda kaleci Ertaç mutlak golü çıkardı.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Karşılaşmanın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Murat, Pereira, Sincere, Donald, Aleksic, Bülent, Robin Yalçın, Adem, Ömer.