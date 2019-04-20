Gram altında kritik seviye aşılıyor mu?

Gram altın dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket ederken, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 9,3 kazandırdı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, "233-242 lira aralığında dalgalanan altının gram fiyatında kademeli olarak 245-247 ve 250 lira seviyelerini takip edeceğiz. Bu yıl içerisinde 250 liranın kırılması durumunda ise 270 lira ve devamında 290 lirayı görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 9,3 getiri sağladı.

Yükseliş trendinde

Yükseliş trendine girdiği Aralık 2018'e 204,8 liradan başlayan gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle 22 Mart'ta 246,7 lirayı gördü.

Haftayı 238,3 lira seviyesinde tamamladı

İlerleyen süreçte bu seviyede tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı yüzde 0,5 azalışla 238,3 lira seviyesinden tamamladı.