Klasik otomobiller yola çıktı! 'Bahar Rallisi'ne start verildi

Klasik Otomobil Kulübü'nün geleneksel Bahar Rallisi'nin beşincisi, 121 otomobilin katılımıyla İstanbul'da başladı.

Mercedes-Benz Türk’ün ana sponsorluğunda gerçekleşen organizasyonda, 89 kadın pilot ve co-pilotlar yer alırken geçen seneki 59 kadın katılımcı rekoru da kırılmış oldu.

Etkinlik kapsamında katılımcıların İstanbul'un her iki yakasında 3 gün boyunca yaklaşık 300 km'lik bir parkuru tamamlayacağı öğrenildi.

121 klasik otomobil

Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2019'da, 121 klasik otomobilin İstanbul’un her iki yakasında 3 gün boyunca yaklaşık 300 km’lik bir parkuru tamamlaması bekleniyor.

Buna göre, Rallideki ilk gün, İstanbul’un Avrupa Kıtası’nda başlayarak İstinye’den özel bir feribot ile araçların Çubuklu’ya geçişine sahne oldu. Asya Kıtası’nda devam eden ilk gün rotası, Riva üzerinden Şile’ye geçilerek tamamlandı.

Şile’den başlayan Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2019’un ikinci günü, Marmara Denizi’ne doğru olan rotadan ilerleyerek Kartal'da son bulacak. Rallinin ödül töreni ve “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balosu” ise 22 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Kadın katılımcı sayısında rekor

Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2019’a toplam 276 kişi katılırken, kadın yarışmacı sayısı geçen seneye göre bir kez daha artış gösterdiği açıklandı. Bu senenin kadın katılımcı sayısında, 89’u pilot, co-pilot ve 23’ü katılımcı olmak üzere toplamda 112 kadın katılımcının kayıt yaptırmasıyla birlikte 2018’deki 59 kadın pilot rekorunun kırıldığı kaydedildi.

Bu yıl beşinci kez sponsor oldukları Bahar Rallisi hakkında açıklama yapan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, "133 yıl önce ilk otomobili üreten Benz’den günümüze otomobil sektörüne yön vermeye devam ediyoruz. Bu değişimi bugün burada, 1950 model Mercedes-Benz 170 S’ten, 1999 model Mercedes-Benz 320 SL’e uzanan geniş bir yelpazede gözlemliyoruz" dedi.

Uluslararası bir kimliğe büründü

Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2019, uluslararası klasmanda ve Dünya Klasik Araçlar Federasyonu (FIVA) B Grubu Etkinlik kategorisinde düzenleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Bahar Rallisi, bu yıl FIVA’nın ilk kez düzenlediği CEERT (Central East European Regularity Trophy) organizasyonun ilk ayağı olması sebebiyle uluslararası bir kimliğe büründü. Yılın geri kalan bölümünde Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’da yapılacak klasik rallilerden alınacak puanlar neticesinde CEERT sıralamasının da belli olacağı bildirildi.