HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Altun: Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek

Altun: Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Birliğimizi bozmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Birliğimizi bozmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dilmen: G.Saray kırmızı kart görmeliydi
Dilmen: G.Saray kırmızı kart görmeliydi
AK Parti'den İstanbul için YSK'ya ek dilekçe!
AK Parti'den İstanbul için YSK'ya ek dilekçe!
Ali Ağaoğlu'nun muhteşem aracıyla bir gün geçirdiler
Ali Ağaoğlu'nun muhteşem aracıyla bir gün geçirdiler
Ozan Kabaklı Stuttgart dağıldı!
Ozan Kabaklı Stuttgart dağıldı!
Ardahan'da 65 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Ardahan'da 65 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Akar'dan 4 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama
Akar'dan 4 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray-Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray-Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)
Antalyaspor deplasmandan 3 puanla dönüyor
Antalyaspor deplasmandan 3 puanla dönüyor
Kadın 59. bölüm fragmanı
Kadın 59. bölüm fragmanı
Şehit askerlerimiz memleketlerine uğurlandı
Şehit askerlerimiz memleketlerine uğurlandı
Kamyon altında can pazarı yaşandı
Kamyon altında can pazarı yaşandı
22 Nisan okullar öğleden sonra tatil mi MEB bilgisi
22 Nisan okullar öğleden sonra tatil mi MEB bilgisi
Klasik otomobiller yola çıktı! 'Bahar Rallisi'ne start verildi
Klasik otomobiller yola çıktı! 'Bahar Rallisi'ne start verildi
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Yorumlar