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Juventus rekor kırarak şampiyon oldu

Juventus rekor kırarak şampiyon oldu

Fiorentina'yı 2-1 mağlup eden Juventus, Serie A'da üst üstte 8. kez şampiyon oldu

Serie A'nın 33. haftasında sahasında Fiorentina'yı konuk eden Juventus, rakibini 2-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Juventus'a şampiyonluğu getiren goller, 37. dakikada Alex Sandro ve 53. dakikada kendi kalesine Pazella'dan geldi.

Üst üste 8. şampiyonluk!

Juventus, böylece üst üste 8. şampiyonluğunu kazandı. İtalyan ekibi, bu şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun süren şampiyonluk serisinin de rekorunu kırmış oldu. Bir önceki rekor, üst üste 7 şampiyonluk ile Lyon'a aitti.

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