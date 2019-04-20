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Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin dilekçesine tepki

Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin dilekçesine tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İstanbul'daki seçimin iptali için AK Parti'nin YSK'ya sunduğu ek dilekçeye ilişkin "Daha önce KHK'lıların akrabaları bile oy kullanamaz denmişti. Çok vahim bir durum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu ek dilekçesi ile ilgili katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

"Hukuki değil"

Kaftancıoğlu, "Daha önce KHK'lıların akrabaları bile oy kullanamaz denmişti. Çok vahim bir durum. Kimlerin oy kullanamayacağı madde 8'de açıkça belirtiliyor. KHK ile atılanların oy kullanamaması gibi bir durum yok. Akıllarına estiği gibi farazi şeylerle başvurular yapıyorlar, bu mümkün olmaz. KHK ile işten attığınız kişiler hakkında seçimi kaybettikten sonra oy kullanamaz denmesi hukuki değil. Kendileri de biliyor. Kaybettiklerini görünce hukuksuz bir şekilde geçersiz oyları saydırdılar. Bununla da yetinmediler, tüm oylar sayılsın diye dilekçeler verdiler" dedi.

İstanbul belediye başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu ise 17 Nisan günü il seçim kurulundan mazbatasını almıştı.

AK Parti’nin 44 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinde, seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin gerekçeler arasında, sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olması gerektiğinin yasal zorunluluk olduğu anımsatılarak, 31 bin 280 sandık başkanından, 6 bin 539’unun kamu görevlisi olmayanlar, yine bu sandıklarda görev yapan sandık kurulu üyesinin de 13 bin 84’ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından seçildiği belirtilmişti.

Bu rakamın toplamının da 19 bin 623 olduğu kaydedilmişti.

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