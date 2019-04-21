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Selçuk Bayraktar'dan CHP'li vekile İBB tepkisi

Selçuk Bayraktar'dan CHP'li vekile İBB tepkisi

Selçuk Bayraktar, CHP'li Veli Ağbaba'nın İBB'den T3 Vakfına para aktarıldığı iddiasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Bayraktar, Ağbaba'ya "41 kuruş dahi İBB'den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz." sözleriyle tepki gösterdi.

Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın İBB'nin bütçesinden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına 41,1, trilyon TL destek verildiği iddiasına tepki gösterdi. Bayraktar "41 kuruş dahi İBB'den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek." ifadelerini kullandı."

"41,1 trilyon destek verilmiş"

Veli Ağbaba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu'nun büyük tepki çeken İBB'nin veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41,1 trilyon lira destek verilmiş." iddiasında bulunmuştu.

"41 kuruş dahi para almadık"

Selçuk Bayraktar'dan, Veli Ağbaba'nın açıklamalarına tepki geldi. Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik. 41 kuruş dahi İBB'den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

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