'Fatih Terim tribünleri hakemle selamlasaydı'

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşleri eleştirerek, “Taraftarlar maçın bitimine doğru takdir ediyorum takımlarını desteklediler. Fatih hocaya tezahürat yaptılar. Büyük hoca, imparator doğrudur. O da el salladı. Ama ben isterdim ki hakemi de yanına çağırsın beraber el sallasınlar. Bu genç hakem kardeşimizin bunu yapmaması lazımdı” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 yenildi. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Çok eksik gelmiştik. 11’i zor bulduk. Alt yapıdan yedeklerle geldik. 7-8 tane pozisyon bulduk, atamadık. Öne geçtik. Maalesef bugün, geçen hafta yanlış yapılan bir takıma karşı bize yanlış yapılarak onun ödetilmesi gibi bir hesap görüldü. Halbuki biz bu işin içerisinde yokuz. Geçen hafta Galatasaray’a faulden gol atılmış olabilir. Burada hakem hata yapmış olabilir. Bir hatayı başka hatayla telafi etmek doğru olmasa gerek. Biz buraya top oynamaya geldik. 20. dakikada Emre Akbaba, dünyanın neresine giderseniz gidin, taekwondo oynadığının karışılığı kırmızı kart. O ara 1-1’idi. Galatasaray 10 kişi kalıyordu. Zaten iyi oynuyoruz, pozisyon bulunuyoruz. Muhtemel ki galip geleceğiz. Penaltı pozisyonu Feghouli’nin Kucher’e yaptığı pozisyon kırmızı kart. 80. dakikada Artem’e yapılan hareket var. Penaltı ve kırmızı kart. Umut’un köprücük kemiği kırıldı, sezonu kapadı büyük bir ihtimalle ama faul bile yok. Sanki başka ülkeden bir maç yapmaya gelmiş takımla, bu ülkenin asli takımları yapıyormuş gibi, taç vermeye gücü yetmeyen bir ortamda oynadık” diye konuştu.

“Ben isterdim ki hakemi de yanına çağırsın beraber el sallasınlar”

Maçın hakemi Arda Kardeşleri eleştiren Başkan Bedir, “Taraftarlar maçın bitimine doğru takdir ediyorum takımlarını desteklediler. Hocamıza tezahürat yaptılar. Büyük hoca, imparator doğrudur. O da el salladı. Takımını iyi hazırlamış, bizi yendiler. Ama ben isterdim ki hakemi de yanına çağırsın beraber el sallasınlar. Bu genç hakem kardeşimizin bunu yapmaması lazımdı. Ben Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Onların bu işin içinde olduğunu zannetmiyorum. Ama hakkaniyetli bir ortamda, onlar 10 kişi kalsaydı, biz oynasaydık. Verilmeyenler verilseydi” şeklinde konuştu.

“Hakem o kadar netti ki bizim buradan galip gelmemiz mümkün değildi”

Geçen hafta Galatasaray'ın hakem hatasıyla Fenerbahçe’ye puan kaybettiğini ve buna kendisinin de katılmadığını ifade eden Erol Bedir, “Çok tartışıldı. Biz o maçın içerisinde yokuz. Olsak bile bir hata başka hata ile düzeltilmez. O zaman iki hata olur. Maç başlar başlamaz hakem o kadar netti ki bizim buradan galip gelmemiz mümkün değildi. Bizim kartlar doğrudur ama ondan evvel Emre Akbaba’nın kırmızı kartla atılmaması da yanlıştır. Biz şampiyonluk mücadelesi içinde yokuz. Ne Galatasaray ne de takımlarında kaybettiği, kazandığı puanların mesulü değiliz. Ama bunun faturasını biz ödedik” açıklamasında bulundu.