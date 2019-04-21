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Hafta kariyer ve iş odaklı Balık Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Hafta kariyer ve iş odaklı Balık Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

22- 28 Nisan haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı.Kafanızda uzun zamandır planladığınız bir durumda hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir.

Kariyer ve iş konularına odaklı ya da göz önünde olacağınız ortamlarda kendinizi göstereceğiniz bir hafta başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balık’lar.

Amaç ve hedefleriniz için uğraşacağınız, bu yolda da her tür konuyu gözden geçireceğiniz haftalardan bir tanesi olacak. Pazartesi ve salı günü göz önünde olacağınız ortamlarda kendinizi mutlu ve keyifli hissedebilirsiniz.

Salı günü iletişimsel konularda ve yakın çevre alanlarınızda ani ve beklenmedik birtakım konu ve olayların cereyan ettiğini görebilirsiniz. Kafanızda uzun zamandır planladığınız bir durumda hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir.

Çarşamba günü, Pluto sizin sosyal çevre arkadaşlık alanınızda gerilemeye başlayacak. Hem geleceğe yönelik işleriniz hem de sosyal çevre alanlarınızda birtakım ertelenme ve yavaşlamalar devrede olursa bu süreci gözlem yaparak değerlendirmeye özen göstermelisiniz.

Cumartesi  günü ev ve aile alanlarınızda birtakım sıkıntılar ve hayal kırıklıkları devrede olabilir. Kararsızlıklarınızın ailenizdeki insanları üzmesine izin vermemeniz gereken bir dönem. Enerjiniz düşük çalışabilir. Diğer taraftan önemli birtakım kreatif işleriniz varsa bu dönemi işinize sarılarak kurtarabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun.

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