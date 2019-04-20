Ali Ağaoğlu'nun muhteşem aracıyla bir gün geçirdiler

İnternet dünyasının son dönemdeki en gözde işleri arasında yer alan 'Youtuber'lık gün geçtikçe artan izlenme oranları ve yeni içerik üreten genç kuşakların kattıklarıyla farklı ve etkin bir mecra olmuş durumda. İşte bu yeni nesle mensup iki kafadar Youtuber, ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun garajındaki en görkemli araçlardan birinin incelemesini yaparak bu muhteşem araçla bir gün geçirdi.

Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu Rolls Royce Phantom ile gezintiye çıkıp en ince detayına kadar inceleyen Youtuberlar hem eğlendi hem de bu muhteşem aracın tadını çıkardı. Daha önce de çok sayıda lüks aracın incelemesini yapan ikili, bu alanda Türkiye'nin en büyük kanalları arasında yer alan Doğan Kabak gibi isimlere de adeta göz kırptı.

Zira bu iki genç adam hoş sohbetleri, asla birbirleriyle didişmeden yaptıkları yorumlar ve enerjileriyle şimdiden kanallarının takipçi sayısını arttırmaya başladı bile.

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