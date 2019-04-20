Galatasaray-Kayserispor maçı özet ve golleri

Süper Lig'de 29. hafta maçında zirve mücadelesi veren Galatasaray Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray, evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Galatasaray ile Kayserispor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1 üstün ayrıldı. Kayserispor 15. dakikada Artem Kravets'in golüyle öne geçti. Galatasaray'ın gollerini ise 16. dakikada Mbaye diagne, 42. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne ve 45+4'te Yuto Nagatomo kaydetti.

Kayserispor'da 30 ve 40. dakikadaki penaltı pozisyonunda sarı kart gören Thiago Lopes kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 59'a çıkardı ve maç fazlasıyla Başakşehir ile arasındaki farkı 2'ye indirdi.

GALATASARAY: 3-1 : KAYSERİSPOR

90 + 3.dk: NET POZİSYON! Fernando baskıyla topu kazandı ve sağındaki Diagne'ye bıraktı. Diagne, sağındaki Ndiaye'ye vermek yerine vurmayı tercih etti ancak top dışarı çıktı.

90 + 1.dk: Galatasaray gole yaklaştı! Ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün, sert vurdu ama top dışarı çıktı.



88.dk: Yunus Akgün çizgiye indi ve ortasını yaptı. Kayserispor savunması ön direkte topu uzaklaştırdı ve kornere çeldi.

86.dk: Galatasaray'da Emre Taşdemir, Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu.

85.dk: Sarı Kart Sofiane Feghouli

83.dk: SON ANDA LUNG! Serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk barajı geçti ama kaleci Lung'u geçemedi.

81.dk: Sarı kırmızılı takım rakip yarı sahada yaptığı üst üste paslaşmalarla boşluk arıyor.

77.dk: Galatasaray'da Badou Ndiaye, Levent'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

76.dk: Galatasaray'da Younes Belhanda, yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

75.dk: OFSAYT! GALATASARAY 4. GOLÜ BULDU AMA KARAR OFSAYT! Belhanda'nın mükemmel pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli, Diagne'ye pasını gönderdi. Diagne topu boş ağlarla buluşturdu ama hake ofsayt bayrağını kaldırdı.

73.dk: ÇİZGİ ÜSTÜNDE MUSLERA! Kayserispor farkı 1'e indirmeye çok ama çok yaklaştı! Sol kanattan yapılan orta bir anda kaleye yöneldi ve direkten döndü. Kravets, direkten dönen topu tamamlamak istedi ama çizgi üstünde kontrol eden Muslera oldu.

70.dk: DOKUNAMADI! Sol kanatta topla buluşan YUnus Akgün, ceza sahasına ortasını yaptı. Seken topa vurmak isteyen Feghouli, meşin yuvarlağı ıskaladı ve bariz bir gol şansı kaçmış oldu.

68.dk: Kravets, ceza sahasında topa hareketlenmek istedi ancak Donk ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

65.dk: Bu dakikalarda iki takım da orta saha güvenliğini bıraktı.

61.dk: GALATASARAY GOLE ÇOK AMA ÇOK YAKLAŞTI! Savunmanın arkasına sarkan Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Solunda Emre Akbaba olan Nidaye, aşırtma bir vuruş yapmak istedi ama Lung'u geçemedi.

59.dk: Artem Kravets, Marcao'ya hava topuna çıkarken yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

57.dk: GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Nagatomo'nun yaklaşık 40 metreden çektiği sert şut, az farkla dışarı çıktı.

56.dk: SON ANDA SAVUNMA! Ceza sahası sol çaprazında şut imkanı yakalayan Emre Akbaba, savunmaya takıldı. Seken topu Diagne'ye çevirmek isteyen Emre yine savunmayı geçemedi.

54.dk: Kayserispor'da Kravets, hava topu mücadelesinde yerde kaldı Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

53.dk: OFSAYT! Emre Akbaba topu kaptı ve sağ kanattaki Feghouli'ye gönderdi. Feghouli'nin pasına istasyon olan Belhanda, topu Emre ile buluşturdu. Emre'nin şutu dışarı çıktı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

49.dk: Kayserispor'da Umut Bulut'un yerine oyuna dahil olmak üzere Varela hazırlanıyor.

46.dk: Kayserispor'da Umut Bulut, Kravets'in ara pasında ceza sahasına sarkmak istedi ancak Fernando'nun kayarak yaptığı müdahalenin ardından omzunun üstüne düştü.

İkinci yarı başladı!



İLK YARI BİTTİ

45 + 4.dk: NAGATOMO ATTI, GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI! Mariano'nun...

45.dk: İlk yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

44.dk: ÇOK NET BİR POZİSYON! Mariano'nun ceza sahasına çevirdiği topa kale ağzında gelişine vuran Diagne, isabeti sağlayamadı.

42.dk: GOL! DIAGNE ATTI, GALATASARAY GERİ DÖNDÜ! Penaltıda topun başına geçen Diagne, kalecinin sağına çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Diagne, kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

39.dk: Sarı kırmızılı takımda Mbaye Diagne, topu penaltı noktasına dikti.

38.dk: Penaltı pozisyonunda topa eliyle müdahale eden Tiago Lopes, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

36.dk: ÇOK NET POZİSYON! KAYSERİSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Kravets'in sağ kanattan penaltı noktasına çevirdiği topta Umut Bulut tek vuruşta golü bulmak istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

35.dk: Galatasaray bu dakikalarda 4-3-3'e döndü. Emre Akbaba kanatta konumlanırken, Belhanda da 8 numara olarak oynamaya başladı.

34.dk: BİR TEHLİKE DAHA! Stoperlerin arasından tek pasta sıyrılan Chery, çaprazdan yakın direğe vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

33.dk: İki takım da maçın başından bu yana rakip kaleye 4'er şut çekti ve 2'şer isabet sağladı.

31.dk: ÇOK NET POZİSYON! Muslera'nın uzaklaştırdığı top Kayserispor için atağa dönüştü. Chery'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sapunaru, uzak direğe yaptığı vuruşta isabet sağlayamadı.

30.dk: Kayserispor'da Lopes, Belhanda'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

28.dk: ÇOK NET POZİSYON! Fernando'nun pasında çizgide topla buluşan Feghouli, kale ağzına çok sert çevirdi ancak 2 Galatasaraylı futbolcunun arasında topu uzaklaştıran Lopes oldu.

24.dk: AZ FARKLA! Kayserispor'da Kravets'in pasında topla buluşan Lopes, uzaklardan çok sert vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

22.dk: Kayserispor'da Kravets'in ceza sahası içinden çektiği şut Muslera'nın kucağında kaldı.

19.dk: Galatasaray'da Emre Akbaba, tehlikeli hareket sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

16.dk: GOL! DIAGNE ATTI, GALATASARAY CEVABI ÇOK ÇABUK VERDİ! Fernando'nun sert şutunu kaleci çeldi. Mbaye Diagne, kaleciden seken topu ceza sahasında ayak içiyle ağlarla buluşturdu. Maçta durum 1-1.



15.dk: GOL! KRAVETS ATTI, KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ! Hızlı hücumda Ndiaye'nin hatasında topu önünde bulan Chery, ceza sahası içidnde bomboş durumda...

13.dk: Bir faul daha! Emre Akbaba, Levent'in kayarak yaptığı müdahalenin ardından kısa bir süre sakatlık yaşadı.

10.dk: Galatasaray, Kayserispor'un orta sahada top yapmasına izin vermiyor.

9.dk: Kayserispor'da Umut Bulut, Ndiaye'nin ayağına yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

7.dk: SON ANDA SAVUNMA! Galatasaray bir kez daha etkili geldi! Diagne'nin indirdiği topa gelişine vurmak isteyen isim Feghouli oldu. Cezayırli futbolcunun sert şutu savunmadan döndü.

4.dk: Galatasaray etkili geldi! Rakibinden sıyrılan Emre Akbaba, ceza sahasına giren Belhanda'ya pasını attı ancak Belhanda'nın şut açısı arayışı sonunda topun sahibi Kayserispor oldu.

3.dk: Kravets ile aynı anda topa yükselen Donk yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Sarı kırmızılılar oyuna hareket kazandıracak.

2.dk: Galatasaray'da Belhanda, Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar, orta sahanın ortalarından serbest vuruş kullanacak.

1.dk: Galatasaray'da Ndiaye, Donk'un ve Marcao'nun arasına girerek takım hücuma çıkarken 3. stoper görevi görerek maça başladı.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Karşılaşmanın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne.

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Umut, Kravets.