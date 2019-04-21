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Kova Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019 Cuma günü riskli

Kova Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019 Cuma günü riskli

Ev, aile ve yuva alanlarınızda beklenmedik ve ani oluşumlar salı günü devrede olacak. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı.22- 28 Nisan haftasında Kova burcunu neler bekliyor?

Bu hafta sosyal çevre ortamlarınız hızlı ve arkadaşlarınızla yapacağınız planlarınızı devreye alabilirsiniz. Bu hızlı planlarla haftanızı planlayacaksınız.

Hafta ortası itibariyle biraz kendi köşenize çekilebilir, yolculuklarda bulunabilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Ev, aile ve yuva alanlarınızda beklenmedik ve ani oluşumlar salı günü devrede olacak.

İkili ilişkiler ve özel hayatınızda da güzel birtakım sonuçlar bu süreçte karşınıza gelebilir. Çarşamba günü Pluto geri gitmeye başlıyor. Gözden kaçırdığınız konu ve olayları yeniden farketmeniz için sizi harekete geçirebilir.

Bu olaylar kariyeriniz ve anne tarafı ile ilgili konu ve olayları da içeriyor olacak. Bu tarihten sonra olayların biraz daha yavaş ilerlediğini görebilirsiniz. Cuma günü riskli adımlarda bulunmamalısınız. Cumartesi günü Mars, Neptün dik açısı devrede olacak.

Parasal konularda yanlış adımlar karşınıza gelebilir. Bu yüzden hafta sonu büyük harcamalarda bulunmamaya özen göstermelisiniz. Haraketli bir hafta sonu yaşayacaksınız. Hafta içi çarşamba gününden sonra isteksizlik ve hareketsizlik yerini daha hızlı ortamlara bırakacak. Güzel bir hafta diliyorum.

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