Yaratıcılıkla ilgili konular devrede Oğlak Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

22- 28 Nisan haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. Özellikle salı günü ruhunuzu dinlendirecek ortamlarda bulunmak size çok iyi gelecek.

Haftanız yalnız kalma isteğinizle başlayacak sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Bu aralar eviniz, aileniz ve yuvanız dinlenme alanı ve hayatınızın düzenini oluşturma anlamında hızlı bir dönemi geride bıraktınız.

Bu hızlılık hala devam ederken, kendi alanınıza çekilmek önemli olacak. Özellikle salı günü ruhunuzu dinlendirecek ortamlarda bulunmak size çok iyi gelecek. Diğer taraftan eğlenmek ve gezmekte istiyor olacaksınız.

Eğer bekarsanız 23 Nisan’da karşınıza ani ve beklenmedik bir aşk gelebilir. Ya da çocukla ilgili birtakım haberler alabilirsiniz. Spor yapıyorsanız bugünlerde biraz daha dikkatli olmak faydalı olacak. Yaratıcılık ve sanatla ilgili konularda da çok güzel açılımlarınız devrede olacak.

Çarşamba günü Pluto geri gitmeye başlıyor. Sizin kişisel alanınızda gerileyecek Pluto, etkin gücünüzde biraz azalma olmasına neden olabilir. Hayatınızı kontrol etme noktasında bazen ipin ucunun kaçtığını fark edebilirsiniz. Ne olursa olsun bu birkaç aylık dönem içerisinde olayları ve durumları gözden geçirmeyi ihmal etmemelisiniz.

Cumartesi günü sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Aldanmalara, yanılgılara karşı dikkatli olmakta fayda var. Çok fazla gezip dolaşacağınız ve değişik yerlerde bulunacağınız için, yemek yeme ve içme gibi noktalara dikkat etmelisiniz. Güzel bir hafta olsun.