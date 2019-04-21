HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Akrep Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019 Maddi konular önemli

Akrep Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019 Maddi konular önemli

22- 28 Nisan haftasında Terazi burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı.Aldanmalara ve kandırılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Harcamalardan kaçınmalısınız.

Bu hafta maddi konular önemli olacak. Bu alanda özgürce davranmak isteyeceksiniz çünkü bu aralar para getirileriniz gayet güzel görünüyor sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler.

Diğer taraftan salı günü para harcamaya meyilli olacaksınız. Gezmek, dolaşmak ve kafanıza göre hareket etmek önemli olacak. İkili ilişkiler içinde bulunduğunuz insanlarla olan bağlantılarınızda beklenmedik ve ani birtakım oluşumlar devrede olabilir.

Aile ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem olacak. Çarşamba günü Pluto geri gitmeye hazırlanıyor. İletişim alanlarınızı gözden geçireceğiniz bir döngüye gireceksiniz.

Şimdiye kadar yakın çevrenizde hayatınızı değiştiren ve dönüştüren insanlardan bir yardım ve fayda gördüyseniz işte bu dönemde bu yardımların biraz azaldığını görebilirsiniz. Ama tek başınıza neler yapabileceğinizi gayet iyi keşfedeceğiniz bir dönem olacak.

Cumartesi günü önemli. Aldanmalara ve kandırılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Harcamalardan kaçınmalısınız. Sevdiğiniz insanla ufak tefek hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gelinini tabancayla vurarak öldürdü
Gelinini tabancayla vurarak öldürdü
Galatasaray-Kayserispor maçı özet ve golleri
Galatasaray-Kayserispor maçı özet ve golleri
Ali Ağaoğlu'nun muhteşem aracıyla bir gün geçirdiler
Ali Ağaoğlu'nun muhteşem aracıyla bir gün geçirdiler
Şehit askerlerimiz memleketlerine uğurlandı
Şehit askerlerimiz memleketlerine uğurlandı
Akar'dan 4 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama
Akar'dan 4 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama
AK Parti'den İstanbul için YSK'ya ek dilekçe!
AK Parti'den İstanbul için YSK'ya ek dilekçe!
ÖNCEKİ HABERLER
Bu hafta önemli Yay Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019
Bu hafta önemli Yay Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019
Kova Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019 Cuma günü riskli
Kova Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019 Cuma günü riskli
Çeyiz hesabı nedir açma şartları 2019 devlet katkısı ne kadar oldu
Çeyiz hesabı nedir açma şartları 2019 devlet katkısı ne kadar oldu
Yaratıcılıkla ilgili konular devrede Oğlak Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019
Yaratıcılıkla ilgili konular devrede Oğlak Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019
Hafta kariyer ve iş odaklı Balık Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019
Hafta kariyer ve iş odaklı Balık Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019
Kadın 59. bölüm fragmanı
Kadın 59. bölüm fragmanı
Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin dilekçesine tepki
Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin dilekçesine tepki
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Yorumlar