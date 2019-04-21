Akrep Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019 Maddi konular önemli

22- 28 Nisan haftasında Terazi burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı.Aldanmalara ve kandırılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Harcamalardan kaçınmalısınız.

Bu hafta maddi konular önemli olacak. Bu alanda özgürce davranmak isteyeceksiniz çünkü bu aralar para getirileriniz gayet güzel görünüyor sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler.

Diğer taraftan salı günü para harcamaya meyilli olacaksınız. Gezmek, dolaşmak ve kafanıza göre hareket etmek önemli olacak. İkili ilişkiler içinde bulunduğunuz insanlarla olan bağlantılarınızda beklenmedik ve ani birtakım oluşumlar devrede olabilir.

Aile ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem olacak. Çarşamba günü Pluto geri gitmeye hazırlanıyor. İletişim alanlarınızı gözden geçireceğiniz bir döngüye gireceksiniz.

Şimdiye kadar yakın çevrenizde hayatınızı değiştiren ve dönüştüren insanlardan bir yardım ve fayda gördüyseniz işte bu dönemde bu yardımların biraz azaldığını görebilirsiniz. Ama tek başınıza neler yapabileceğinizi gayet iyi keşfedeceğiniz bir dönem olacak.

Cumartesi günü önemli. Aldanmalara ve kandırılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Harcamalardan kaçınmalısınız. Sevdiğiniz insanla ufak tefek hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun.