Bu hafta önemli Yay Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Parasal konularda önemli bir durum söz konusu olabilir.Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 22- 28 Nisan haftasında Yay burcunu neler bekliyor?

Haftaya etkin bir şekilde başlıyorsunuz çünkü Ay, Yay Burcu’nda ilerliyor. Bu hafta sizin için önemli olacak sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Kendi istek ve beklentilerinize odaklanabilirsiniz.

Gün içerisinde hızlı birtakım haberler duyabilirsiniz ve bu haberlere göre duygularınız değişebilir. 23 Nisan’da Güneş, Uranüs kavuşumu olacak. Günlük hayatınızın düzeninde hızlı ve beklenmedik birtakım oluşumlara karşı dikkatli olmakta fayda olacak.

Sağlığınızla ilgili de ani birtakım olaylarla karşılaşma ihtimaliniz bulunuyor. Çarşamba günü Pluto gerilemeye başlayacak. Parasal konularda önemli bir durum söz konusu olabilir. Gerilemeyle birlikte bu konu ve olayların üzerinden bir kez daha geçeceksiniz.

Özellikle cumartesi günü ikili ilişkiler ve özel hayatınızda sevdiğiniz insana karşı biraz daha anlayışlı olmaya özen göstermelisiniz. Enerjiniz doğru çalışmayacak bu yüzden hayal kırıklıkları devrede olabilir.

Aldanmalar ve yanılgı etkileri devrede olacak. Partnerinizin kariyeriyle ilgili konularda da bu durum söz konusu olabilir. Güzel bir hafta diliyorum.